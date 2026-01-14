El Lleida se hunde en Vilassar y cierra la primera vuelta en descenso (3-0)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida ha perdido por 3-0 en el campo del Vilassar en un partido marcado por la falta de dominio inicial y la efectividad local. Después de un primer tiempo equilibrado, el Vilassar se adelanta gracias a un servicio de esquina. En la reanudación, dos goles en contraataques, uno de ellos aprovechando un error del portero Satoca, han sentenciado el duelo. Los leridanos no han generado peligro ofensivo y cierran la primera vuelta en zona de descenso con 14 puntos.

El partido ha iniciado con poco dominio de los dos clubs, con muchas pelotas divididas. Ha sido, sin embargo, el conjunto local quien finalmente ha asumido galones y ha ido creando ocasiones con varios chutes que han rozado los palos de Satoca. Gracias a un buen servicio de esquina, el Vilassar se ha podido adelantar en el marcador (1-0). La primera mitad ha acabado sin más ocasiones.

La segunda parte ha empezado similar al último partido del Lleida, con cambios y embravecido, pero, al 52, en un contraataque, ha caído la jarra de agua fría después del gol de Jan Moreno (2-0). Después de una jugarreta de Satoca, Sarmiento ha recuperado la pelota y ha anotado el tercer gol del partido cogiendo al portero del Lleida descolocado (3-0). Finalmente, el partido ha finalizado sin ninguna acción ofensiva del Lleida.

Con esta nueva derrota, el conjunto de Jordi Cortés acaba la primera vuelta en descenso, con sólo 14 puntos y empezará la segunda ante el Can Vidalet el domingo en el Campo de Deportes.