El Atlètic Lleida rescata un punto de oro ante el filial del Castellón (2-2)

El AtlèticLleida ha sumado un punto en el empate ante el filial del Castellón (2-2) en un partido intenso y con alternativas. Los leridanos se han adelantado en la primera parte con una gran vaselina de Marc Vargas, pero en la reanudación el conjunto visitante ha cambiado el marcador con dos goles casi consecutivos. La reacción local ha llegado rápidamente gracias a un gol de Moró de córner. Pau Torres ha sido decisivo parando un penalti y manteniendo el empate hasta el final, a pesar de la expulsión de Moró Sidibe.

El partido ha iniciado con un Atlètic Lleida embravecido, con chutes de Moró y de Ayla Camara, pero pasados estos primeros minutos, el Atlètic Lleida se ha hecho con la posesión de la esférica y sin generar bastante peligro. Con el dominio de los leridanos, Marc Vargas ha ido rápido hacia portería y, con una gran vaselina, ha puesto el Atlètic Lleida por delante (0-1). Sin muchas más ocasiones, la primera mitad se ha acabado con la ventaja de los azules.

La segunda parte ha empezado con tres pasadas rápidas del filial blanco-y-negro y, con una pasada de Domingo, ha permitido a Montero empatar el partido (1-1). Una jugada idéntica, pero un cuarto más tarde, Domingo ha asistido hacia y ha puesto al filial del Castellón por delante (1-2). Gabri ha reaccionado rápido con un cuádruple cambio y, fruto de eso, Moró ha rematado un servicio de esquina servido por Bilal y ha batido a Torner (2-2). Minutos más tarde, Pau Torres ha provocado un penalti que él mismo ha solventado parándolo. Después de una falta, Moró Sidibe ha recibido la segunda tarjeta amarilla y ha sido expulsado. Un Pau Torres providencial en los instantes finales ha acabado dando el empate al conjunto del Segrià.

El Atlètic Lleida sigue en descenso, pero ya suma un punto más para acercarse a la salvación. Se enfrentará al Porreres en un duelo directo domingo en el Camp d'Esports.