Los contrarios al oratorio musulmán en Cappont aseguran que rechazan su ubicación y no el templo

Los vecinos del barrio de Cappont de Lleida contrarios a la apertura de un oratorio musulmán en los bajos del número 9 de la avenida Alacant señalaron ayer que no rechazan que este centro esté en el barrio, sino su ubicación. Así lo afirmaron en un comunicado en el que remarcaron que “en ningún momento nos hemos negado a que haya este servicio en el barrio, sino que pedimos que esté en un local más exterior y sin formar parte de un edificio o comunidad de vecinos para facilitar el aparcamiento, la movilidad y el bienestar de todos”. Recordaron que la manifestación que hubo el domingo en contra del oratorio no responde a ningún partido político y lamentaron que “da la sensación que pensar que este espacio no es el correcto para abrir un oratorio quiere decir que eres racista, cuando hemos manifestado nuestra postura con motivos que no tienen nada que ver con la xenofobia”. Concluyen indicando que “evidentemente podemos tener un espacio de culto musulmán en nuestro barrio, claro que sí, pero no vemos coherente que sea en un local o en los bajos de un edificio”.