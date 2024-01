Els contraris a l’oratori musulmà a Cappont asseguren que rebutgen la ubicació i no el temple

Els veïns del barri de Cappont de Lleida contraris a l’obertura d’un oratori musulmà als baixos del número 9 de l’avinguda Alacant van assenyalar ahir que no rebutgen que aquest centre estigui al barri, sinó la ubicació. Així ho van afirmar en un comunicat en el qual van remarcar que “en cap moment no ens hem negat que hi hagi aquest servei al barri, sinó que demanem que sigui en un local més exterior i sense formar part d’un edifici o comunitat de veïns per facilitar l’aparcament, la mobilitat i el benestar de tots”.

Van recordar que la manifestació que hi va haver diumenge en contra de l’oratori no respon a cap partit polític i van lamentar que “fa la sensació que pensar que aquest espai no és el correcte per obrir un oratori vol dir que ets racista, quan hem manifestat la nostra postura amb motius que no tenen res a veure amb la xenofòbia”. Els manifestants acaben indicant que “evidentment podem tenir un espai de culte musulmà al nostre barri, clar que sí, però no veiem coherent que sigui en un local o als baixos d’un edifici”.