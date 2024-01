La Paeria de Lleida vetllarà perquè l'oratori musulmà compleixi la normativa

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va prometre aquest dilluns que l’ajuntament assegurarà que el nou oratori musulmà a l’avinguda Alacant a Cappont compleixi la normativa i va demanar “tranquil·litat” als seus veïns després de les protestes que hi va haver a favor i en contra de la seua obertura diumenge passat. Un compromís que va adoptar ahir en una declaració extraordinària en la qual va dir que malgrat que respecten les motivacions dels detractors d’aquest equipament, “volem construir una ciutat que sigui model de convivència”. Va recordar que “en els últims temps han obert centres de culte en diversos punts de la ciutat i que, malgrat les incerteses inicials, funcionen amb normalitat”.

Larrosa va afirmar que “els centres de culte poden ser allà on vulguin sempre que s’ajustin a la normativa” i que la seua aposta és “implementar petits oratoris als barris, i així seguirem”. Per una altra banda, l’alcalde també va reconèixer que “ningú no vol segons quins equipaments a prop de casa”, i que no “m’agrada veure lleidatans enfrontats per un tema regulat i apel·lo tothom que no podem encendre l’espai públic per pors, aquí no hi ha ni bons ni dolents”.

Sobre la comunitat Ibn Hazm, l’entitat que ha adquirit el local, Larrosa els va avisar que si incompleixen l’ordenança de qualsevol manera “l’administració actuarà”.Per la seua part, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va detallar que ja s’han reunit amb Ibn Hazm, l’associació de veïns i les comunitats de propietaris properes per donar-los els detalls del projecte i que en faran una tercera per a tots els veïns. “La comunitat vol integrar-se al barri, ser oberts i transparents”, va assegurar Enjuanes.