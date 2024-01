Oratori polèmic a Lleida: veïns a favor i en contra es manifesten al barri de Cappont

Uns 200 veïns del barri de Cappont es van concentrar ahir al migdia per mostrar el seu rebuig a l’obertura d’un oratori musulmà al número 9 de l’avinguda Alacant, una protesta que va tenir davant unes 70 persones, convocades per diverses associacions, a favor de la “convivència i el respecte a la diversitat”.

Imatge de la concentració a favor del centre de culte al barri. - GERARD HOYAS

Els veïns contraris a l’obertura d’aquest centre d’oració per a musulmans creuen que el recinte escollit no compleix els requisits per allotjar un gran volum de persones.

Van esgrimir que “Cappont es considera zona inundable”, per la qual cosa no es pot construir cap espai que posi en perill grans grups de gent. Així mateix, van assegurar que la ubicació d’aquests centres redueix el valor cadastral de les propietats. Van apuntar, també, a antecedents de tancaments d’altres oratoris a la ciutat per un excés d’aforament que podrien replicar-se en aquest nou centre.

Per la seua part, els partidaris de l’oratori van assegurar que el barri de Cappont ha de mostrar el compromís de la convivència, la diversitat, independentment de les creences i ideologies.

Durant el desenvolupament de les dos concentracions, a escassos metres una de l’altra, es van viure alguns moments de tensió quan hi va haver encreuament de crits com “no sou del barri” o “fatxes no”.

L’espai triat com a oratori és un antic rentat de cotxes. La comunitat musulmana va utilitzar el Palau de Vidre des del 2012 fins al setembre passat com a mesquita. Quan van abandonar el pavelló, es van traslladar a un local del carrer Lluís Roca per a les seues pregàries diàries i la dels divendres, en un cobert de la Fira.