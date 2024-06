Les connexions il·legals al barri de la Mariola de Lleida gastaven tanta llum com 3.241 pisos

La companyia Endesa ha obert en tres anys 168 expedients a la Mariola per frau elèctric, és a dir, connexions il·legals a la xarxa, que es van derivar en 103 talls de subministrament. El 3 de gener va practicar 52 inspeccions que van derivar en 28 talls.

Les pèrdues d’electricitat van ser de 997.968 kW mensuals, és a dir, 11.975.616 kW en tot l’any, consum equivalent al de 3.421 habitatges. La companyia indica que després d’aquesta actuació, executada en un sol centre de transformació, el consum va caure a un terç.

A part d’aquest, des del 2022, els tècnics han portat a terme tres operatius més a la Mariola, sempre acompanyats dels cossos de seguretat. En concret, el 31 de gener del 2022 van practicar 19 inspeccions que van donar com a resultat 13 talls d’electricitat de connexions il·legals. El 2023 hi va haver dos operacions, una el 26 de gener amb 68 inspeccions i 42 talls, i una altra el 16 de febrer, amb 29 i 20.

No obstant, la companyia precisa que d’aquell any només disposa de les càrregues subministrades en dos dels quatre centres de transformació que alimenten el barri. En tot cas, detalla que les pèrdues totals van ser llavors de 439.844 kW al mes, la qual cosa representa 5.278.128 kW en tot l’any, xifra equivalent al consum anual de 1.508 habitatges (el consum mitjà d’una llar és de 3.500 kW a l’any).

Com va publicar aquest diari, l’energia defraudada a tota la ciutat de Lleida per punxades a la xarxa l’any passat va ser de 3.572 MWh, xifra equivalent a la potència de més de tres centrals nuclears com les de Catalunya.

Obre el centre operatiu de la Urbana al barri

El centre operatiu de la Guàrdia Urbana a la Mariola que la Paeria va anunciar fa dos setmanes es va posar en marxa ahir al centre cívic del barri, situat al número 1 del carrer Artur Mor, on dos agents fixos atenen les consultes o denúncies dels veïns de dilluns a divendres, entre les 11.00 i les 12.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores.

L’alcalde va visitar ahir el centre amb els edils Carlos Enjuanes, Cristina Morón i Xavi Blanco. - JORDI ECHEVARRIA

El dispositiu es reforça amb vuit agents de la Unitat Polivalent Operativa (UPO), que patrullaran els carrers de la Mariola a partir de les 19.00 hores i fins a la matinada, també els caps de setmana. Ahir es van sumar a les patrulles ordinàries, ja que “no estem desmuntant res, sinó que reorganitzem el servei de la ciutat per donar més intensitat al barri de la Mariola, amb l’objectiu d’avançar en civisme, que contribueixi a fer entendre quines són les normes de convivència i, per descomptat, que actuï quan es produeixin fets que puguin ser delictius”, va explicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.

El dispositiu estava contemplat en el pla d’acció municipal i el pla local de seguretat, però la Paeria en va accelerar la posada en marxa arran dels últims successos delictius, com un apunyalament el passat 19 de maig a la plaça Riu Flamisell.