Exportar tecno al món: ElRow Family, de la família Arnau, ha saltat de Florida 135 i Monegros a l'escala mundial de la música electrònica

Atot ritme, i per mig món: elRow Family, l’empresa de la família Arnau, impulsora de la discoteca fragatina Florida 135 i el Monegros Desert Festival, acumula registres de rècord com dotze anys de creixement al 20%, un volum anual de negoci de 55 milions d’euros i un milió d’assistents als esdeveniments que organitza en un any, que seran un centenar (un de cada cinc amb escenaris múltiples) el 2024.

Quin és el secret? “Treballar i intentar entendre què vol el públic jove”, explica Juan Arnau, principal responsable de tot el sarau, les dimensions del qual inclouen “un equip de 160 empleats a temps complet repartits entre els nostres centres d’Espanya, els EUA i la Xina” mentre que “durant la temporada d’esdeveniments arribem a sumar més de 3.000 col·laboradors de més de vint nacionalitats”.

El model de negoci d’elRow té diverses branques, encara que la de Florida 135 continua tenint el pes sentimental més gran. “No volem deixar Fraga òrfena de festes amb DJ d’electrònica de tot el món”, assenyala Arnau, encara que, “per desgràcia”, aquestes festes “s’han quedat com a una cosa romàntica”.

Paral·lelament, el Monegros Desert Festival, la més gran rave (gens clandestina) d’Europa, arranca la trenta-unena edició el 27 de juliol amb una previsió de més de 50.000 assistents (ja ha venut 40.000 entrades) per a 22 hores de música electrònica en 12 escenaris.Es tracta “del nostre concepte creatiu més especial i complicat”, indica l’empresari fragatí. “És un producte molt car i amb molt poc marge de benefici, però és on volem focalitzar-nos aquests propers cinc anys per continuar creixent creativament” i situar-lo com “el festival creatiu multigènere més gran de tot el sud d’Europa”.

El pla consisteix a “créixer pel que fa a públic internacional”, la qual cosa avui aporta 20.000 clubbers i dancers de més de 80 nacionalitats, i a “no parar de créixer creativament amb col·laboracions internacionals i nous escenaris”.

En aquesta línia s’emmarquen les col·laboracions que aquest any tindrà el festival dels Monegres, entre les quals destaquen les dels festivals Aewakening (Madrid), Own Spirit (Baldellou, la Llitera) i Awakening, dels Països Baixos com el segell Kierewiet Sound System, pioner en el concepte de la rave i que pilotarà l’escenari Industry City.

L’objectiu de “donar més força” a aquestes col·laboracions amb marques locals i internacionals, anota, consisteix a “continuar aportant pel costat creatiu i experiencial del festival.El gruix del negoci d’elRow gira entorn de la col·laboració amb Superestruct Enterntainment, filial musical del fons d’inversió nord-americà Providence Equity Partners i que gestiona festivals com el popie FIB, el rocker Vinya Rock o els electrònics Sónica i O Son do Camiño i que té una participació de pes al Sónar barceloní. La matriu gestiona actius per valor de 35.000 milions de dòlars.

En el cas d’elRow, aquest exerceix la faceta industrial amb el suport del financer. “Formar part del grup Superstruct ens ha ajudat per saltar al següent nivell en l’escala de negoci i l’estructuració de l’empresa”, apunta Arnau, que es refereix al soci com “un motor per buscar sinergies, col·laboracions conjuntes de negoci i operacions com la cerca de partnerships (patrocinadors) transversals” com Repsol. “En la concepció de la marca, el concepte, el producte i el costat creatiu, ens donen tot l’espai i llibertat”, afegeix.

ElRow, amb presència a Eivissa, Barcelona, Madrid, Marbella, Sevilla, Mallorca i Tererife, ha organitzat esdeveniments a més de 45 països. “Ens estem focalitzant per concentrar-nos en esdeveniments més grans, immersius i experienciales, amb mercats clau com Espanya, els Estats Units, el Regne Unit i Itàlia. Ja no busquem anar a un màxim de ciutats i dates sinó oferir esdeveniments més grans i únics”, assenyala Juan Arnau, la fulla de ruta del qual preveu per a aquest any “tornar a créixer un 20 per cent, consolidant la nostra posició líder a Europa i buscant el creixement als Estats Units”.

L’ajuntament de Fraga inicia la rehabilitació del Cine Florida

L’empresa Uxcar 97 va iniciar ahir la rehabilitació de l’antic Cine Florida, el primer negoci de la família Arnau a Fraga, cedit al consistori, per convertir-lo en un auditori polivalent. Té un pressupost de 2,76 milions d’euros, 724.000 dels Next Generation. El consistori ha demanat una pròrroga davant de la dificultat de tenir l’obra acabada el 30 de setembre. “Fraga no compta amb cap espai en condicions per allotjar arts escèniques, projeccions de cine, conferències i altres activitats culturals”, va manifestar l’alcalde del municipi, Ignacio Gramún, que va celebrar la recuperació d’“un local que portava dos dècades tancat i que forma part de la història de la nostra ciutat”.