Concentración en Lleida en apoyo a una activista acusada de un delito de odio el 8M

Una veintena de personas se han concentrado este jueves ante los juzgados de Lleida para mostrar su apoyo a una activista investigada en el marco de las diferentes acciones y piquetes que se llevaron a cabo durante la jornada de manifestación del 8 de marzo de 2023 en la capital del Segrià. Según la Coordinadora del 8M en Lleida, la acusada ha sido denunciada por Vox por un delito de odio y se sumaría a cuatro investigadas más que ya declararon el mes de octubre del año pasado. Durante la concentración, que se ha llevado a cabo bajo el lema "Basta de criminalización a la lucha feminista. ¡No pasaréis!", la entidad también ha lamentado una insistencia "que no es del todo usual" por parte de los Mossos d'Esquadra en el marco de la investigación.

Durante la jornada de manifestación del 8M del año pasado, una de las acciones que llevó a cabo la Coordinadora del 8M en Lleida fue mostrar su rechazo a Vox delante de una carpa del partido. "De allí salieron 4 compañeras citadas en octubre", ha explicado la portavoz de la entidad, Laura Fenés, quiénes ha añadido que durante la investigación se han hecho diferentes investigaciones. Asimismo, Fenés ha denunciado que la insistencia de los Mossos d'Esquadra durante la investigación "no es del todo usual" con relación al seguimiento de las acusadas. Aunque la entidad no tiene previsto llevar a término más acciones de apoyo, la portavoz de la Coordinadora del 8M en Lleida ha asegurado que "no dejaremos de hacer frente al fascismo y que se lleven más compañeras".