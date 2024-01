Educación pacta con CCOO y UGT recuperar los sexenios, reducir la jornada de los mayores de 55 años y la equiparación en la FP

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación de la Generalita de Catalunya y los sindicatos CCOO y UGT han firmado el acuerdo que permitirá a los docentes cobrar el primer estadio (plus de antigüedad) a los seis años y no a los nueve y reducir dos horas lectivas a los mayores de 55 años de forma gradual. El acuerdo también incluye la equiparación salarial de los profesores de formación profesional (FP) con los profesores de secundaria. El pacto beneficiará a más de 43.000 docentes pero está condicionado a la aprobación de los presupuestos del Govern. Lo que ha quedado fuera es el reconocimiento de la deuda generada para cobrar los sexenios a los nueve años, pero los sindicatos han recalcado que no renuncian. Conselleria y organizaciones firmantes se han mostrado muy satisfechos de un acuerdo que no tiene, sin embargo, el apoyo de los otros sindicatos.

En este sentido, los sindicatos USTEC-STEs, Professors de Secundària y la CGT, con representación en la mesa sectorial de Educación, explican que no han firmado el acuerdo con la conselleria para mejorar las condiciones laborales de los docentes porque es “insuficiente”. En un comunicado conjunto, que también tiene el apoyo de la Intersindical y la USOC, los sindicatos avisan de que el texto pactado no revierte “todos los recortes” y, entre otros aspectos, alertan de que deja fuera del retorno de las cantidades no percibidas a raíz de cobrar el primer estadio (plus de antigüedad) a los nueve años y no a los seis. También advierten de que el acuerdo depende de la aprobación de los presupuestos del Govern en el Parlament.