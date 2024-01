Educació pacta amb CCOO i UGT recuperar els sexennis, reduir la jornada dels majors de 55 anys i l’equiparació a l’FP

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament d’Educació de la Generalita de Catalunya i els sindicats CCOO i UGT han signat l’acord que permetrà als docents cobrar el primer estadi (plus d’antiguitat) als sis anys i no als nou i reduir dues hores lectives als majors de 55 anys de forma gradual. L’acord també inclou l’equiparació salarial dels professors de formació professional (FP) amb els professors de secundària. El pacte beneficiarà més de 43.000 docents però està condicionat a l’aprovació dels pressupostos del Govern. El que n’ha quedat fora és el reconeixement del deute generat per cobrar els sexennis als nou anys, però els sindicats han recalcat que no hi renuncien. Conselleria i organitzacions signants s’han mostrat molt satisfets d’un acord que no té, però, el suport dels altres sindicats.

En aquests sentit, els sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària i la CGT, amb representació a la mesa sectorial d’Educació, expliquen que no han signat l’acord amb la conselleria per millorar les condicions laborals dels docents perquè és “insuficient”. En un comunicat conjunt, que també té el suport de la Intersindical i la USOC, els sindicats avisen que el text pactat no reverteix “totes les retallades” i, entre altres aspectes, alerten que deixa fora el retorn de les quantitats no percebudes arran de cobrar el primer estadi (plus d’antiguitat) als nou anys i no als sis. També adverteixen que l’acord depèn de l’aprovació dels pressupostos del Govern al Parlament.