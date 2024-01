Una joven relata abusos sexuales de su padre desde que tenía 9 años en Lleida y él lo niega

Publicado por ACN

Una joven ha declarado este jueves en la Audiencia de Lleida que desde que tenía 9 años sufrió tocamientos sexuales por parte de su padre en dos domicilios de Lleida, entre los años 2012 y 2019. La chica ha dicho que el progenitor se metía en su cama por la noche y le hacía tocamientos en los genitales. Ha indicado que entonces "no era consciente" de los hechos y no los reveló hasta años después, cuándo supo que su hermana pequeña viviría sola con el acusado durante una temporada. "Eso me cambió el chip y lo denuncié para evitar que le pasara lo mismo que a mí". Por su parte, el hombre ha negado las acusaciones y las atribuye a una relación "difícil" con la joven y "hostil" con la madre. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 6 años de prisión.