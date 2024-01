Aprender a ritmo de violín

Todos los miércoles, los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria del colegio Magí Morera, en la Mariola, esperan con ansia su clase de música, en la que aprenden a tocar el violín. Profesionales de la escuela L’Intèrpret les enseñan a tocar este instrumento, una actividad lectiva bautizada como Amb molta corda y que con toda seguridad las familias de estos niños y niñas no se podrían permitir como extraescolar, ya que el Magí Morera es un colegio de máxima complejidad, que escolariza a muchos alumnos vulnerables.

La profesora de música del Magí Morera y coordinadora de esta actividad, Noemí Pernía, explica que son el único colegio de la ciudad que la ofrece, desde hace seis cursos, aunque reconoce que no fueron los pioneros, sino que se inició en un centro de fuera de la capital. Subraya que “a los niños les gusta muchísimo esta clase”, que se imparte de una manera lúdica y para los alumnos supone mucho más que una simple clase de música. “Les va muy bien, potencia la psicomotricidad, la creatividad, la inteligencia, la memoria e incluso su estado de ánimo. La música les gusta mucho y a este tipo de alumnado, les relaja, les ayuda a desconectar de su mundo”, indica la docente.El colegio comenzó ofreciendo la actividad Amb molta corda solo a los estudiantes de ciclo inicial (primero y segundo de Primaria), y para ello adquirió una veintena de violines. Apunta que también tienen violonchelos, pero actualmente no los utilizan. Este curso han podido ampliar las clases de este instrumento a los niños de tercero gracias a la cesión de once violines por parte del Conservatorio Municipal, que fue aprobada por el ayuntamiento. La idea de la escuela es poder llegar a extender la actividad a todos los cursos de educación Primaria, “pero para eso se necesitan recursos” admite Pernía, y apunta que con el importe que perciben del plan de entorno pagan a L’Intèrpret. La docente remarca también que la Paeria ofrece la posibilidad de que algún alumno del Magí Morera estudie en la Escuela de Música del Conservatorio y detalla que en la actualidad hay dos estudiantes becadas, que son hermanas. “Su madre está encantada. Y tenemos a más familias que también querrían que sus hijos fueran al conservatorio, pero por ahora no hay más ayudas”, concluye.