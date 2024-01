El col·legi Magí Morera de Lleida fa classes de violí a alumnes de primer, segon i tercer

Tots els dimecres, els alumnes de primer, segon i tercer de primària del col·legi Magí Morera, a la Mariola, esperen amb ànsia la seua classe de música, en la qual aprenen a tocar el violí. Professionals de l’escola L’Intèrpret els ensenyen a tocar aquest instrument, una activitat lectiva batejada com Amb molta corda i que amb tota seguretat les famílies d’aquests nens i nenes no es podrien permetre com a extraescolar, ja que el Magí Morera és un col·legi de màxima complexitat, que escolaritza molts alumnes vulnerables.

La professora de música del Magí Morera i coordinadora d’aquesta activitat, Noemí Pernía, explica que són l’únic col·legi de la ciutat que ho ofereix, des de fa sis cursos, encara que reconeix que no van ser els pioners, sinó que es va iniciar en un centre de fora de la capital. Subratlla que “als nens els agrada moltíssim aquesta classe”, que s’imparteix d’una manera lúdica i per als alumnes suposa molt més que una simple classe de música. “Els va molt bé, potencia la psicomotricitat, la creativitat, la intel·ligència, la memòria i fins i tot el seu estat d’ànim. La música els agrada molt i a aquest tipus d’alumnat, els relaxa, els ajuda a desconnectar del seu món”, indica la docent.

Al ser un centre de màxima complexitat les famílies no podrien pagar aquestes classes com a extraescolars Acord d’Educació amb CCOO i UGT, que la resta de sindicats veuen “insuficient”

El col·legi va començar oferint l’activitat Amb molta corda només als estudiants de cicle inicial (primer i segon de primària), i per a això va adquirir una vintena de violins. Apunta que també tenen violoncels, però actualment no els utilitzen. Aquest curs han pogut ampliar les classes d’aquest instrument als nens de tercer gràcies a la cessió d’onze violins per part del Conservatori Municipal, que va ser aprovada per l’ajuntament. La idea de l’escola és poder arribar a estendre l’activitat a tots els cursos d’educació primària, “però per a això es necessiten recursos” admet Pernía, i apunta que amb l’import que perceben del pla d’entorn paguen L’Intèrpret. La docent remarca també que la Paeria ofereix la possibilitat que algun alumne del Magí Morera estudiï a l’Escola de Música del Conservatori i detalla que actualment hi ha dos estudiants becades, que són germanes. “La seua mare està encantada. I tenim més famílies que també voldrien que els seus fills anessin al conservatori, però ara per ara no hi ha més ajuts”, conclou.