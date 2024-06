Glòria Rico, portaveu de Vox a Lleida, diu que Lluís Companys va ser un “genocida que va assassinar més de vuit mil persones"

Polèmica al ple de l'ajuntament de Lleida, que va aprovar ahir de forma definitiva la pujada de tarifes de les escoles bressol i va comptar amb una manifestació de comerciants en suport al projecte del pla de l'estació.

La polèmica va aparèixer quan Glòria Rico, portaveu de Vox a la Paeria de Lleida, va cometre una basta manipulació històrica al dir durant el debat de la seua moció, que demanava un pla de revitalització i suport al comerç local, que el president de la Generalitat entre el 1936 i el 1940, Lluís Companys, va ser “un genocida que va assassinar més de vuit mil persones”.

Va ser llavors quan l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va fer una crida a l’ordre a Rico: “No podem acceptar aquest to, hem de ser escrupolosos i respectuosos amb la història i li demano que ho retiri. Que quedi constància que aquest alcalde no accepta ni dona per bones les afirmacions”, va dir Larrosa a Rico després de la intervenció.

La portaveu de la formació d’ultradreta es va negar a retirar aquesta afirmació.

D’altra banda, abans d’aquesta moció el ple va aprovar reactivar el Consell Econòmic i Social, un òrgan consultiu en l’àmbit econòmic, laboral i de formació.