Tor, més Tor que mai: la reunió urgent per definir els usos de la muntanya posa de manifest la fractura dels propietaris

La reunió urgent dels propietaris de la muntanya de Tor per debatre sobre la problemàtica que atribueixen a la nova sèrie de Carles Porta emesa per TV3, la història de la qual ha atret desenes de curiosos, i que ha via de posar sobre la taula altres temes, com una possible regulació de l'accés a la propietat privada de la muntanya ha acabat fent honor a la història de Tor: no s'ha celebrat.

El motiu ha sigut que dels 28 hereus només s'hi han presentat cinc. Altres quatre dels hereus han decidit no assistir-hi, cosa que fica sobre la taula de nou la persistència de la fractura de les antigues famílies del poble, que es remunta a més d'un segle. En l'ambient pesen les tres morts ocorregudes al poble, la més coneguda, la de Sansa, que va morir de forma violenta l'estiu de 1995 mesos després de ser declarat únic propietari de la muntanya.

Això si, el viatge dels periodistes de SEGRE a Tor no ha sigut en va. Demà us ho explicarem tot en l'edició del diari en paper de diumenge.

La reunió, urgent, per tractar temes de la muntanya

La reunió s'havia de celebrar avui a la tarda a l'hotel Riberies de Llavorsí, tal i com va avançar SEGRE, i havia tractar la problemàtica que atribueixen a la nova sèrie de Carles Porta emesa per TV3, la història de la qual ha atret desenes de curiosos.

El poble està rebent durant les últimes setmanes la visita de nombrosos curiosos, atrets per la fama de Tor i també consumidors habituals de Casa Sisqueta. Entre els turistes, també, nombrosos aficionats al ciclisme que van o tornen d'Andorra.

Després d’estrenar-se a finals d’abril la sèrie que parla d’aquest petit poble de 13 cases del Pallars Sobirà i els tres assassinats que allà van ocórrer, desenes de persones han acudit a Tor a la recerca de les cases de Josep Montané, Sansa, i Jordi Riba Segalàs, El Palanca. Des d’aleshores, els veïns i familiars implicats han demanat respecte per la seua intimitat i per l’entorn, que asseguren que no volen que es converteixi en un “parc temàtic”.

A més, s'havien de debatre altres temes, com la regulació de l’accés a aquesta finca particular, la Reserva Nacional de caça o la problemàtica causada per Josep Cases, pastor, escultor i edil de l’antiga ICV a Sort el 2005 que ha estat objecte de denúncies l’últim any davant dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per abandonar tota mena de vehicles a l’accés a aquesta muntanya.

Tor té 28 propietaris

Tor té ara 28 propietaris inscrits en el registre de la propietat de Sort. Vint-i-quatre són descendents de les 13 famílies que van constituir la societat de copropietaris a finals del segle XIX. Els quatre restants són alguns dels membres fundadors, persones mortes dècades enrere i la inscripció de propietat dels quals data de 1897. Existeixen hereus, segons expliquen altres propietaris de la muntanya, però fins a la data no han inscrit els terrenys al seu nom i, en conseqüència, no participen en la presa de decisions sobre aquesta vasta extensió de 2.600 hectàrees limítrofa amb Andorra.

Del paper a la televisió



Dos dècades després que Carles Porta triomfés amb el seu llibre Tor. Tretze cases i tres morts, convertit des d’aleshores en un autèntic fenomen editorial amb més de 60.000 exemplars venuts, l’escriptor i periodista lleidatà va estrenar a l’abril Tor. Foc Encès (La Campana), l’actualització de la història sobre el cas d’aquesta muntanya maleïda que sembla interminable.

La història de Porta, que ha saltat a la pantalla amb una sèrie documental de vuit capítols, arribarà també a Atresplayer el 23 de juny vinent. SEGRE desgrana també aquesta història amb diverses entregues dominicals.