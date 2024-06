L'afluència turística a Tor puja un grau: reserves de fa un mes i comiats de solteres

El tràfec de vehicles per la pista de Tor, tant des d’Andorra pel port de Cabús com cap al nord, sempre va ser intens entre la primavera i la tardor, malgrat que ara la fama generada per la sèrie de 3Cat sobre les disputes per la propietat de la muntanya i els llibres sobre el tema, ambdós de Carles Porta, han fet que aquesta afluència pugés un grau.

La presència de visitants esporàdics, que arriben normalment amb cotxe, amb freqüència en moto i sovint en bicicleta, dona lloc a situacions curioses com les que es van veure ahir al poble.

Casa Sisqueta va arribar a despatxar un centenar de dinars, algun amb reserva d’un mes enrere, i diverses desenes d’esmorzars entre els comensals, dels quals hi havia des de visitants habituals a un grup de comiat de solter i algun ciclista professional.

En dona compte també el PRIVAT de SEGRE d'avui (columna informal de fets que veuen els periodistes), que deia que:

"Comprenem que l’actual propietària de Casa Sisqueta de Tor, la Pili, estigui farta de gent i més gent interessant-se pels crims de la muntanya, però ahir va servir desenes i desenes de dinars i així seguirà tot l’estiu arran de l’èxit de la sèrie sobre aquesta muntanya."

Una reunió sense els partidaris de Palanca

Tan el Palanca com Sansa, els dos grans rivals de la muntanya de Tor, fa anys que són morts. Això no treu que les rivalitats ente els copropietaris segueixi, amb els dos grups enfrontats pels usos que ha de tenir la muntanya.

En la reunió d'urgència que s'havia de celebrar ahir, convocada pels afins a Josep Montané, Sansa, només hi van acudir precisament aquests. A la mateixa hora de la reunió, la resta de copropietaris, afins al Palanca, eren a Tor. Un d'ells, Pablo Moreno, hereu de totes les propietats de Josep Riba, el Palanca, passejava els seus cavalls pel poble de Tor. Una imatge val més que mil paraules.

A la reunió van assistir un número majoritari d’aquests hereus com per donar validesa als acords als quals es va arribar malgrat el canvi del lloc de celebració. L’ordre del dia de la reunió incloïa la presa de decisions sobre assumptes com “la problemàtica de la sèrie de 3Cat (TV3)” sobre el poble produïda per Carles Porta i també sobre la “problemàtica Josep Cases”, un edil d’Alins a qui alguns veïns atribueixen l’abandó d’automòbils al terme de Tor.

A Tor, al costat de les cases de la part alta del poble, hi ha mitja dotzena de cotxes abandonats, als quals se’n suma un altre d’estacionat a la cuneta al començament de la pista.

En la sessió també s’havien de tractar assumptes sobre pastures, cases i finques, encara que els participants van declinar avançar el contingut dels acords.