L'accés a Tor, entre Andorra i Alins sempre per pista forestal

Els propietaris de la muntanya de Tor debatran aquest dissabte, en una reunió urgent a Llavorsí, com han d’actuar davant de l’allau de visites al poble, vinculat a la tràgica història amb tres morts assassinats, dos treballadors als anys 80 i Josep Montané, Sansa, l’any 1995, pocs mesos després de ser decretat amo únic de la muntanya.

La reunió posarà sobre la taula qüestions com la regulació de l’accés a aquesta finca particular, la Reserva Nacional de caça o la problemàtica causada per Josep Cases, pastor, escultor i edil de l’antiga ICV a Sort el 2005 que ha estat objecte de denúncies l’últim any davant dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per abandonar tota mena de vehicles a l’accés a aquesta muntanya .

Sobre la regulació a l’accés a la finca particular de Tor, hi ha dues vies d’entrada, sempre per pista forestal, tant per la part d’Andorra com per la part catalana.

De la primera, l’entrada andorrana, és a través del Port de Cabús, que té la particularitat que per la part andorrana és una ampla carretera asfaltada, que dista gairebé a 12 quilòmetres del darrer nucli andorrà, Pal. Un cop a dalt del port, comença la pista forestal, de 7 quilòmetres muntanya avall, per on precisament es passa per la Cova de Josep Montané, Sansa, espai on també hi van viure els hippies de Tor.

Per l’altra banda, l’arribada per la part oest del poble de Tor és a través de la part catalana, també per pista forestal durant els darrers dos quilòmetres. Abans de creuar el riu i iniciar la pujada final fins a Tor, és on acaba la pista asfaltada que arriba des d’Alins.

Aquesta carretera asfaltada, anomenada precisament Carretera de Tor, són 10 quilòmetres de via, i dura aproximadament vint minuts, des d’Alins. La població propera més gran és Llavorsí, que dista de Tor 23 quilòmetres, mentre la capital del Pallars Sobirà, Sort, es troba a 38 quilòmetres del darrer poble del Pirineu.

La pista forestal de les dues entrades de Tor fins a la carretera més propera, el port de Cabús per la part d'Andorra i la carretera a Alins

Qui sap si, a causa de l’aglomeració turística que atribueixen a la nova sèrie de Carles Porta emesa per TV3, la història de la qual ha atret desenes de curiosos, finalment els copropietaris actuals decidiran tancar o restringir l’accés. O tal i com ha anat passant històricament a Tor, pugui derivar en una nova disputa. En tot cas, els veïns i familiars de Tor han demanat respecte per la seua intimitat i per l’entorn, que asseguren que no volen que es converteixi en un “parc temàtic”.