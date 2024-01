Un camionero de Lleida atrapado por las protestas en Francia: "Estamos perdiendo mucho dinero"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Malestar de los camioneros atrapados por el bloqueo de los agricultores franceses que ha obligado a cortar la autopista AP-7 a la altura de Figueres. La mayoría siente empatía con los agricultores por su protesta, pero cargan contra la clase política por no poner fin a una situación que "suele ser habitual". En este sentido, se quejan especialmente porque buena parte de los transportistas no cobran por horas, sino por kilómetros. "Hay mucha gente perdiendo mucho dinero", argumenta Abdullah Ba Diop. Es de Lleida y se queja de que ha tardado dos horas para llegar desde una gasolinera de Figueres, hasta el aparcamiento donde ha dejado el camión por el colapso de tráfico que había. Abdullah carga contra el gobierno francés por no poner remedio y deja claro que el perjuicio para los transportistas "es enorme". Él transporta materiales de construcción pero los más afectados son los camiones frigoríficos cargados con productos que se pueden estropear.

El gobierno español condena los actos vandálicos contra camiones españoles

El gobierno español, que sigue la situación creada en Francia por las protestas agrarias que está generando problemas en el tráfico por carretera y afecta al tráfico de mercancías, ha condenado los actos vandálicos que se están produciendo contra camiones españoles por parte de agricultores franceses, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo español ha indicado que se encuentra en "contacto permanente" con las autoridades francesas para tener la información precisa para poder responder a las posibles incidencias. Tras los recientes ataques por parte de los agricultores franceses contra camiones con productos españoles como fruta, verduras y vino, el gobierno central reitera su "condena" ante estos actos vandálicos que califica de "absolutamente inaceptables".