Un camioner de Lleida atrapat per les protestes a França: "Estem perdent molts diners"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Malestar dels camioners atrapats pel bloqueig dels agricultors francesos que ha obligat a tallar l'autopista AP-7 a l'alçada de Figueres. La majoria sent empatia amb els pagesos per la seva protesta, però carreguen contra la classe política per no posar fi a una situació que "sol ser habitual". En aquest sentit, es queixen especialment perquè bona part dels transportistes no cobren per hores, sinó per quilòmetres. "Hi ha molta gent perdent molts diners", argumenta l'Abdullah Ba Diop. És de Lleida i es queixa que ha trigat dos hores per arribar des d'una benzinera de Figueres, fins a l'aparcament on ha deixat el camió pel col·lapse de trànsit que hi havia. L'Abdullah carrega contra el govern francès per no posar remei i deixa clar que el perjudici pels transportistes "és enorme". Ell transporta materials de construcció però els més afectats són els camions frigorífics carregats amb productes que es poden fer malbé.

El govern espanyol condemna els actes vandàlics contra camions espanyols

El govern espanyol, que segueix la situació creada a França per les protestes agràries que està generant problemes en el trànsit per carretera i afecta al trànsit de mercaderies, ha condemnat els actes vandàlics que s’estan produint contra camions espanyols per part d’agricultors francesos, segons van informar a Europa Press fonts governamentals.

L’Executiu espanyol ha indicat que es troba en "contacte permanent" amb les autoritats franceses per tenir la informació precisa per poder respondre a les possibles incidències. Després dels recents atacs per part dels agricultors francesos contra camions amb productes espanyols com fruita, verdures i vi, el govern central reitera la seua "condemna" davant d’aquests actes vandàlics que qualifica d’"absolutament inacceptables".