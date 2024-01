Un conductor sin carnet se fuga y acaba detenido tras una persecución

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada de este jueves en el Secà a un conductor 60 años que no tenía carnet, se dio a la fuga e iba junto a una mujer a la que no podía acercarse. Los hechos tuvieron lugar a las 3.50 horas en la plaza Ricard Viñes cuando una patrulla observó un coche con dos ocupantes que no se paró pese a tener el semáforo en rojo. Los agentes alertaron al conductor infractor para que parara, pero este hizo caso omiso a las señales de los urbanos, con las luces prioritarias y acústicas del coche patrulla. El vehículo huyo por diferentes calles y barrios, circulando en dirección contraria, sin respetar ningún semáforo ni señalización y a gran velocidad.

Al cabo de unos minutos y con la participación de otras patrullas, consiguieron interceptar el coche en el Secà de Sant Pere. Los agentes comprobaron que el conductor tenía vigente una orden judicial de detención emitida por un juzgado de lo Penal de Lleida, que nunca había obtenido ningún tipo de permiso de conducir y que estaba incumpliendo una orden de alejamiento y comunicación hacia la mujer que iba de copiloto.

Por todo ello, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, conducir sin haber obtenido permiso, quebrantamiento de condena y tener en vigor una orden de arresto.