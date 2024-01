Un conductor sense carnet s’escapa i acaba detingut després d’una persecució a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dijous a la matinada al Secà un conductor 60 anys que no tenia carnet, va fugir i anava amb una dona a qui no podia atansar-se. Els fets van tenir lloc a les 3.50 hores a la plaça Ricard Viñes quan una patrulla va observar un cotxe amb dos ocupants que no es va parar malgrat tenir el semàfor en roig. Els agents van alertar el conductor infractor perquè parés, però aquest va fer cas omís als senyals dels urbans, amb els llums prioritaris i acústics del cotxe patrulla.

El vehicle va fugir per diferents carrers i barris, circulant en direcció contrària, sense respectar cap semàfor ni senyalització i a gran velocitat. Al cap d’uns minuts i amb la participació d’altres patrulles, van aconseguir interceptar el cotxe al barri del Secà de Sant Pere.

Els agents van comprovar que el conductor tenia vigent una ordre judicial de detenció emesa per un jutjat Penal de Lleida, que mai no havia obtingut cap tipus de permís de conduir i que estava incomplint una ordre d’allunyament i comunicació cap a la dona que anava de copilot. Per tot això, van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, resistència i desobediència a agents de l’autoritat, conduir sense haver obtingut permís, trencament de condemna i tenir en vigor una ordre d’arrest.