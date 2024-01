“Mi padre abusó de mí y temía que a mi hermana le pasara lo mismo”

Una joven declaró ayer ante la Audiencia de Lleida que decidió denunciar los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte de su padre para evitar que a su hermana pequeña –fruto de la relación de su progenitor con otra pareja– le ocurriera lo mismo que a ella cuando era una niña. “Cuando supe que ella dormía con mi padre me cambió el chip. Le denuncié para evitar que le pasara lo mismo que a mí”, afirmó ante el tribunal. Declaró protegida por una mampara, y afirmó que durante años no fue “consciente” de los hechos. En cambio, el acusado, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, negó los abusos y atribuyó la denuncia a la “difícil” y “hostil” relación con su hija y la madre de esta tras la separación.

Los tocamientos habrían tenido lugar cuando se quedaba a dormir en casa de su padre y se habrían producido desde que tenía nueve años en diferentes pisos de la capital del Segrià en los que convivieron. Habrían ocurrido entre los años 2009 y 2012. “Se metía en mi cama y me tocaba las partes íntimas por debajo de la ropa. También me cogía las manos y las ponía en sus genitales”, relató. La chica se lo explicó a su tía paterna, que afirmó que su hermano le hacía lo mismo cuando eran preadolescentes. “Era lo mismo que me había ocurrido cuando era pequeña. Incluso llegué a ver cómo la manoseaba”, aseguró. La tía se lo contó a la madre de la joven y a otra expareja del hombre, con quien tiene una hija en común. Esta mujer aseguró que “decidimos denunciarlo para proteger a mi hija”. A su vez, la madre de la chica aseguró que “fui la última en enterarme”. Recordó que años atrás la niña se quejaba de dolor en la vagina. Por su parte, los psicólogos del departamento de Justicia aseguraron que el relato de la denunciante “es compatible con una situación abusiva” y que no lo denunció hasta años después –en 2020– porque sospechó que le podría ocurrir lo mismo a su hermana. Tampoco detectan que haya una sugestión por parte de la madre. Por todo ello, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron que se le condene a seis años de cárcel, a otros nueve de libertad vigilada y que no pueda acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante ocho años.