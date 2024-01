“El meu pare va abusar de mi i tenia por que a ma germana també l'hi fes”

Una jove va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que va decidir denunciar els suposats abusos sexuals que va patir per part del seu pare per evitar que a la seua germana petita –fruit de la relació del seu progenitor amb una altra parella– li ocorregués el mateix que a ella quan era una nena. “Quan vaig saber que ella dormia amb el meu pare em va canviar el xip. El vaig denunciar per evitar que li passés el mateix que a mi”, va afirmar davant del tribunal. Va declarar protegida per una mampara, i va afirmar que durant anys no va ser “conscient” dels fets. En canvi, l’acusat, que s’enfronta a una petició de sis anys de presó, va negar els abusos i va atribuir la denúncia a la “difícil” i “hostil” relació amb la seua filla i la mare d’aquesta després de la separació. Els tocaments haurien tingut lloc quan es quedava a dormir a casa del seu pare i s’haurien produït des que tenia nou anys en diferents pisos de la capital del Segrià en els quals van conviure. Haurien ocorregut entre els anys 2009 i 2012. “Es ficava al meu llit i em tocava les parts íntimes per sota de la roba. També m’agafava les mans i les posava als seus genitals”, va relatar. La noia ho va explicar a la seua tia paterna, que va afirmar que el seu germà li feia el mateix quan eren preadolescents. “Era el mateix que m’havia ocorregut quan era petita. Fins i tot vaig arribar a veure com la grapejava”, va assegurar. La tia els ho va explicar a la mare de la jove i a una altra exparella de l’home, amb qui té una filla en comú. Aquesta dona va assegurar que “vam decidir denunciar-lo per protegir la meua filla”. Al seu torn, la mare de la noia va assegurar que “vaig ser l’última a assabentar-me’n”. Va recordar que anys enrere la nena es queixava de dolor a la vagina. Per la seua part, els psicòlegs del departament de Justícia van assegurar que el relat de la denunciant “és compatible amb una situació abusiva” i que no ho va denunciar fins anys després –el 2020– perquè va sospitar que li podria ocórrer el mateix a la seua germana. Tampoc detecten que hi hagi una suggestió per part de la mare. Per tot això, la Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar que se’l condemni a sis anys de presó, a uns altres nou de llibertat vigilada i que no pugui atansar-se a la víctima a menys de 500 metres durant vuit anys.