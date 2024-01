Paradas de bus a la intemperie

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

La Marea Pensionista de Lleida denunció ayer la falta de marquesinas en la mayoría de paradas del bus urbano, ya que solo 71 de las más de 200 de bus y taxi de la ciudad cuentan con una. Faltan marquesinas “sobre todo en los barrios más alejados del centro”, asegura un portavoz, que explica que “la primera que pedimos a la Paeria hace más de seis años fue en el tanatorio”, cuya parada sigue sin estar cubierta. Afirma que hay personas mayores que no cogen el bus por la incomodidad de no poder resguardarse de la lluvia o de la humedad que deja todos los bancos mojados, así como del sol en verano. “Hay personas que tienen que resguardarse dentro del tanatorio para esperar el bus y a veces no llegan a tiempo para subir cuando llega”, reprocha el portavoz, que también lamenta las “insuficientes” frecuencias del servicio. La Marea Pensionista prevé reunirse próximamente con el ayuntamiento para tratar sus reivindicaciones.

La teniente de alcalde y edil de Movilidad, Cristina Morón, explicó que la nueva concesión del servicio de instalación, mantenimiento y explotación publicitaria del mobiliario urbano incluye la renovación de una marquesina cada año. La última que se puso en 2023 fue en la parada de delante del local social de Llívia, y la Paeria está valorando dónde se pondrá la siguiente este año. “Tenemos una lista de demandas, sobre todo de algunas asociaciones de vecinos, y todavía no lo hemos decidido”, afirmó Morón. La junta de Balàfia es una de las que ha pedido que todas sus paradas tengan banco y marquesina, así como la de Ciutat Jardí, que reclama una plataforma elevada en una de Rovira Roure donde las personas tienen que invadir el carril bici para coger el bus.