Parades de bus a la intempèrie

La Marea Pensionista de Lleida va denunciar ahir la falta de marquesines en la majoria de parades del bus urbà, ja que només 71 de les més de 200 de bus i taxi de la ciutat compten amb una. Falten marquesines “sobretot als barris més allunyats del centre”, assegura un portaveu, que explica que “la primera que vam demanar a la Paeria fa més de sis anys va ser al tanatori”, la parada del qual continua sense estar coberta. Afirma que hi ha persones grans que no agafen el bus per la incomoditat de no poder protegir-se de la pluja o de la humitat que deixa tots els bancs molls, així com del sol a l’estiu. “Hi ha persones que han de protegir-se dins del tanatori per esperar el bus i de vegades no arriben a temps per pujar quan arriba”, retreu el portaveu, que també lamenta les “insuficients” freqüències del servei. La Marea Pensionista preveu reunir-se pròximament amb l’ajuntament per tractar les seues reivindicacions.

La tinent d’alcalde i edil de Mobilitat, Cristina Morón, va explicar que la nova concessió del servei d’instal·lació, manteniment i explotació publicitària del mobiliari urbà inclou la renovació d’una marquesina cada any. L’última que es va posar el 2023 va ser a la parada de davant del local social de Llívia, i la Paeria està valorant on es posarà la següent aquest any. “Tenim una llista de demandes, sobretot d’algunes associacions de veïns, i encara no ho hem decidit”, va afirmar Morón. Per la seua banda, la junta de Balàfia és una de les que han demanat que totes les seues parades tinguin banc i marquesina, així com la de Ciutat Jardí, que reclama una plataforma elevada en una parada de Rovira Roure en què les persones han d’envair el carril bici per agafar l’autobús.