Okupados siete de los más de 340 pisos sociales gestionados por el ayuntamiento

Los pisos públicos de la ciudad también son objeto de okupaciones irregulares, como los de propiedad bancaria, de fondos ‘buitre’ o de titularidad privada, y actualmente siete de los que gestiona el ayuntamiento tienen okupas, según confirmó la teniente de alcalde esponsable de Agenda Urbana, Espacio Agrario y Sostenibilidad, Begoña Iglesias. Afirmó que en todos los casos han presentado la correspondiente denuncia judicial y los procedimientos están abiertos, a la espera de que el juez dicte una resolución. Remarcó que el consistorio gestiona 342 viviendas en Lleida capital, contando los de propiedad de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), los de la Paeria o los cedidos por entidades como la Sareb, por lo que los que han sido okupados representan un porcentaje muy bajo, exactamente del 2,3% del total.

Iglesias detalló que en diciembre de 2022 había ocho viviendas sociales okupadas ,de las cuales a lo largo del año pasado se pudieron recuperar la mitad, tres en el Centro Histórico y una en Cappont. Explicó que cuando pudieron acceder de nuevo a estos pisos no estaban “en buenas condiciones” y subrayó que adecuarlos comporta una inversión por parte de la EMAU para poder volver a adjudicarlos a personas que los necesitan. De hecho, cuando la empresa puede entrar de nuevo en las viviendas que han sido okupadas constata que habitualmente han sido saqueadas y de ellas se han sustraído la caldera, el sistema de climatización y los electrodomésticos, por ejemplo, que deben ser repuestos. También es necesario pintarlas y limpiarlas de manera intensiva y, en ocasiones, cambiar las puertas interiores, reparar paredes y reponer la electricidad, que había sido enganchada ilegalmente.La teniente de alcalde defendió que, a diferencia de los pisos okupados, no acostumbran a tener problemas en las viviendas en los que las personas o familias pagan un alquiler social, con alguna excepción. Aseguró que cuando una de estas queda libre, la EMAU generalmente solo debe pintar y repasar algunos desperfectos ocasionados por el propio uso.Asimismo, Iglesias señaló que desde el departamento municipal de Disciplina Urbanística controlan especialmente los edificios de la ciudad que son propiedad de grandes tenedores y les obliga a tapiar los pisos que están vacíos y que no quieren poner en alquiler, con el objetivo de intentar prevenir okupaciones.

Un tercio de las viviendas vacías de la provincia, con okupas

Las comarcas de Lleida tenían un total de 3.323 viviendas vacías a 31 de diciembre de 2022, según los últimos datos del Servei d’Estudis y Documentació y de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Alrededor de un tercio (exactamente 1.243) estaban en ese momento en buenas condiciones de habitabilidad; 486, pendientes de ser rehabilitadas; 324 constaban como okupadas y de otras 1.270 la Generalitat no disponía de datos, de manera que desconocía si están en buen o mal estado y si tienen ‘okupantes’.