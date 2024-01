La Paeria pide el traslado del local para drogadictos del Barri Antic

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha pedido al departamento de Salud que traslade el centro de venopunción para drogadictos del Centro Histórico “a un entorno sociosanitario”. El local se encuentra en unos bajos situados entre las calles Veguer de Carcassona y Boters y lo gestiona la entidad Arrels Sant Ignasi.

En este espacio se ofrece a drogadictos poder inyectarse sustancias en un entorno seguro y bajo supervisión médica para evitar complicaciones de salud, además de ofrecerles asistencia para mejorar su calidad de vida. Sobre este centro, Larrosa dijo que “estaríamos más a gusto todos si estuviera en un espacio más controlado, con asistencia sanitaria y en un entorno de confort” y dijo que por el momento no ha recibido respuesta del departamento de Salud. En este sentido, el alcalde remarcó que “queremos que haya un posicionamiento académico y práctico desde Salud, es un tema que va relacionado directamente con el bienestar de unas personas que necesitan un espacio para suministrarse determinadas sustancias. No tengo ninguna duda de que la gestión del espacio es la adecuada, pero su localización en un barrio como el Centro Histórico no ayuda y creemos que debería estar en un entorno sociosanitario”. Larrosa añadió que próximamente se reunirá con el director general de Adicciones de la Agència de Salut Pública, Joan Colom, para analizar el traslado de este equipamiento social. Por su parte, la directora de Arrels Sant Ignasi, Rosa Majoral, aseguró ayer que no tenía constancia de la propuesta de traslado del centro ni por parte de Paeria ni de Salud, pero destacó “la gran labor social y comunitaria” de este equipamiento más allá de la atención a drogodependientes. Añadió que hace años había un local igual en el entorno del hospital Santa Maria que cerró “entre otras causas, porque no iba nadie”.

Más de 400 actuaciones en el barrio en apenas 90 días

La unidad de proximidad de la Guardia Urbana ha hecho 407 actuaciones en el Centro Histórico desde su puesta a punto en noviembre hasta este lunes, más de cuatro al día. La mayoría están relacionadas con la seguridad ciudadana, con 245 seguidas de infracciones con la circulación (81), actuaciones asistenciales (41) y labores administrativas (40). Unas cifras que ayer facilitó el alcalde, Fèlix Larrosa, durante su visita al Centro Histórico, donde dijo que este barrio concentra el 20% de todas las actuaciones de la Guardia Urbana. “Para esto desplegamos la policía de proximidad”, afirmó Larrosa, que aseguró que “los agentes de la brigada me han transmitido que la percepción en el barrio es de más tranquilidad con su presencia” y prometió seguir avanzando en la mejora de la seguridad. Por otro lado, el alcalde dijo que en la próxima junta local de seguridad analizarán, entre ortos temas, qué hacer con los delincuentes multireincidentes.