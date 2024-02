Fira de Lleida dice que los tractores estarán en Sant Miquel y Sant Josep

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, aseguró ayer que cuentan con la presencia de tractores para la edición de este año de Sant Miquel y que el anuncio que el martes hizo el alcalde de Mollerussa de que la Fira de Sant Josep los recupera de forma permanente no supone ningún cambio en la planificación de su certamen.

Desde hace más de diez años los tractores alternaban su asistencia entre los dos ferias agrarias. Sin embargo, “esta tendencia se rompió a partir de la pandemia y desde entonces han estado tanto en Sant Miquel como en Sant Josep, por lo que no nos preocupa este anuncio”, aseguró Oró. Es por ello que el director de la Fira remarcó que cuentan con ellos para este año y que se les reservará un espacio en el recinto ferial. “En Lleida tendremos tractores y tienen presencia garantizada y lo dicho en Mollerussa no supone ningún cambio para nuestra organización. Seguiremos como en los últimos años”, aseguró Oró.

Por su parte, representantes de empresas de maquinaria agrícola aseguraron que su intención es asistir a los dos certámenes siempre y cuando no les suponga más costes de los actuales. Así lo aseguró Joan Antoni Bosch de Bosch Maquinaria Agrícola, que señaló que “si las ferias mantienen los precios actuales por asistir podremos ir a a Lleida y a Mollerussa”. Recordó que, precisamente, esta alternancia entre las ferias vino por el encarecimiento por asistir, pero que ahora que no ha habido importantes subidas pueden asumir estar en las dos ferias. Bosch señaló que, además del motivo económico, su empresa participará en las dos ferias “porque se debe estar en este tipo de eventos y para no marear al cliente, que tampoco tiene por qué saber si un año estamos en un sitio o en otro”. Sin embargo, Bosch advirtió que “asistir a salones o ferias agrarias comporta muchos gastos y poca rentabilidad, pero son espacios de promoción y hay que ir”. En este sentido, recordó que “en la feria más importante del sector, la de Zaragoza, este año ya no vendrán tractores porque económicamente no les sale rentable y es comprensible”.Sant Miquel celebrará este año su setenta aniversario y en esta edición está previsto redefinir su concepto como feria.