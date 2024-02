“EI conductor iba bebido y drogado y mostró una actitud pasota”

Los agentes de los Mossos d’Esquadra que la noche del 17 de septiembre de 2021 interceptaron al conductor de Lleida de 40 años acusado de atropellar mortalmente a una pareja de motoristas en la A-22 entre Lleida y Alpicat y darse a la fuga declararon ayer ante la Audiencia de Lleida que iba bebido y drogado y que su actitud era “pasota y poco colaborativa”. Cabe recordar que el acusado –que declarará hoy al solicitarlo así su defensa– se enfrenta a hasta una petición de diez años de cárcel en el que es el primer juicio que acoge este tribunal por muertes de tráfico. Está acusado de sendos delitos de homicidio por imprudencia en concurso con delitos viales (alcohol y drogas) y un delito de abandono del lugar del siniestro.

Los agentes detectaron el vehículo del acusado a la altura de la rotonda del Jardiland. No sabían nada del accidente. “Vimos un todoterreno pickup que hacía mucho ruido y presentaba daños, le seguimos y le dimos el alto. El conductor, que mostraba en un evidente estado de embriaguez, nos dijo que había tenido un accidente pero sin más detalles. Pasó un conductor que nos explicó que en la autovía había un siniestro con posibles muertos y fue cuando atamos cabos”, dijo uno de los policías. Otro agente explicó que “durante todo el rato se mostró como si aquello no fuera con él. Dijo que había bebido y consumido en un bar de Almacelles pero no colaboraba e interrumpió dos veces la prueba”. Dio 0,83 mg/l. en el test de alcohol y positivo en cocaína y marihuana. Ayer también declaró el transportista que alertó del siniestro. “Me adelantó a una pick up a entre 130 y 140 km/h y se fue hacia la cuneta. Hacía eses y más adelante vi como un petardazo. Pensé que había chocado contra el guardarraíl.

El vehículo quedó perpendicular a la vía y se fue sin bajar. A medida que avanzaba vi que había chocado con algo. Bajé y vi a dos personas. El conductor no se bajó. La víctima (hombre) no respiraba. Vi un segundo casco y a unos 15 metros una mujer que estaba sin respirar”. En el siniestro fallecieron Josep Pepo Lladonosa, de 41 años, y Maria Masip, de 39. Eran pareja y regresaban de cenar. El padre del fallecido declaró como testigo y afirmó que “solo quiero que se haga justicia, ningún padre tendría que pasar por esto”. El juicio continuará hoy con los mossos d’esquadra que se hicieron cargo del atestado y de la investigación del siniestro. También del acusado, que ayer tomaba apuntes de las declaraciones. Está en libertad con cargos. Tras ser arrestado pasó cerca de un mes en prisión provisional.