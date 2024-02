La CHE rebaja el riesgo de inundación de del barrio de Cappont de Lleida y desencalla el proyecto del instituto

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El barrio de Cappont dejará de ser zona inundable en un período de retorno de 100 años por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), lo que permitirá desencallar el proyecto para construir el instituto, ampliar su CAP y desarrollar la Área Residencial Estratégica, entre otras actuaciones. Así lo anunciaron ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, y el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, que detallaron que la CHE ha aceptado las alegaciones de la Paeria y en breve publicará en el Boletín Oficial del Estado una actualización del Sistema de Información Territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro (SITEbro), en la cual Cappont solo será considerada zona inundable en un periodo de retorno de 500 años. Este factor ha sido el principal impedimento para hacer el instituto y otros equipamientos en el barrio. Precisamente el pasado noviembre la Agència Catalana del Aigua (ACA) emitió un informe desfavorable al proyecto del instituto por ser zona inundable, lo que impidió a la Generalitat aceptar la cesión del solar del ayuntamiento para este equipamiento, detrás del colegio Frederic Godàs, entre las calles Riu Ebre, Salvador Espriu y Riu Besòs.

“Es de las mejores noticias que he recibido y doy las gracias a la CHE y al ministerio de Transición Ecológica por atender nuestros argumentos técnicos”, dijo Larrosa, que se reunió con la asociaciones de vecinos y comerciantes de Cappont y representantes de las familias de los tres colegios del barrio para informarles de este cambio. El alcalde dijo que la no inundabilidad del barrio se hará oficial en unos meses, cuando acabe la fase de exposición pública de la actualización del SITEbro. No obstante, avisó de que Cappont seguirá siendo inundable durante un período de retorno de 500 años, “lo que nos fuerza a avanzar en la construcción de un dique de contención en las compuertas de la Mitjana”. Dijo que en breve licitarán el plan para hacerlo por 127.000 euros y que Endesa está ultimando un plan para aumentar la altura de las compuertas de Pardinyes. Añadió que este cambio permitirá retomar la reforma del colegio Camps Elisis y la nueva escuela bressol, así como la ampliación de la Fira.Respecto al instituto, Larrosa dijo que “los terrenos están cedidos y falta que el ACA avale el traspaso”. Destacó que pronto se reunirán con Educación para ver en qué punto se encuentra el proyecto. “Después de muchos años de trabajo, por fin ho tenim a tocar”, zanjó Larrosa.

Inversión de 30 millones para modernizar el riego de Pinyana

La Mancomunitat de Pinyana aprobará próximamente invertir 30 millones de euros para modernizar el riego en el sector 3, que abarcaría la zona de La Portella, Benavent, Torre-serona y Corbins y unas 70 hectàreas de Lleida, y también ultima la del sector 5, que afectaría a 2.200 hectáreas de la capital. Una inversión de la que ayer se informó en el Comité Estratégico del Agua, en la que también se dio cuenta de que la Junta de Sequiatge ya ha estrenado la mejora del riego de 1.300 hectáreas en l’Horta que permite ahorrar un 30% de agua. El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que el 93% del consumo de agua de la ciudad va para usos agrarios y que su red ha logrado un nivel de eficiencia y aprovechamiento del agua “muy alto, del 85%”. También se informó que ultiman con la CHE la puesta en marcha de la planta potabilizadora junto al pantano de Santa Ana, en desuso desde su inauguración en 2010.