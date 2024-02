Magraners, en pie de guerra contra un parque solar al lado del barrio

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Magraners expresó ayer su rotundo rechazo al proyecto de parque solar de 5.130 paneles en una finca al lado de zonas edificadas del barrio, cuya tramitación está muy avanzada. Además, los vecinos destacan que incluye una línea eléctrica soterrada desde este complejo hasta la subestación de Magraners que pasaría por delante de varios bloques de pisos.

La construcción de este complejo está impulsada por la firma Borte Investments 2017 SL, especializada en la comercialización de energía renovable. El 31 de enero el Diari Oficial de la Generalitat publicó la exposición del proyecto. Según figura en su memoria, el parque se ubicará en una finca privada entre la avenida Quatre Pilans y la calle Vila-seca, detrás del campo de fútbol, y la carretera C-13B; y la línea soterrada de 413 metros pasaría por la calle Vila-seca y la N-240 hasta la subestación. La finca está en suelo no urbanizable y el proyecto está considerado “de interés público”. Habrá 5.130 paneles que tendrán 2,795 megavatios de potencia. La inversión se elevará a 2.141.554,21 euros. “Con lo que costó que retirarán las torres eléctricas del barrio hace décadas no queremos volver a tener instalaciones de este tipo al lado de nuestras casas, tanto por las molestias como por el riesgo para la salud que pueden comportar”, dijo la presidenta vecinal, Pilar Sánchez. Recordó que al lado del parque se harán pisos sociales “a los que no querrá ir nadie” al estar tan cerca de las placas solares, y que “hay decenas de secarrales fuera de la trama urbana que podrían servir para el mismo fin”. Sánchez añadió que “con el polígono de Torreblanca nos prometieron que no estaría junto al barrio, pero ahora vemos que tendremos un parque solar. Nos sentimos engañados, estamos indignados”, zanjó.Además de Magraners, L’Horta es otra zona donde los vecinos protestan por los parque solares. La iniciativa que más revuelo ha causado es la línea de alta tensión proyectada por Rascon Solar para conectar su futuro parque solar de Alcarràs con la subestación de Magraners, que pasará por varias partidas. Los vecinos lo rechazan y piden que se utilicen infraestructuras en desuso.

La Paeria aboga por que estén lejos de las zonas habitadas

La teniente de alcalde de Urbanismo, Begoña Iglesias, dijo ayer que la ciudad “cuenta con una ordenanza que regula la implantación de parques solares fotovoltaicos, así como de sus líneas de evacuación”. En este sentido, señaló que el plan para hacer uno en Magraners “es un proyecto de un particular en una finca privada que, por el momento, está en fase inicial”. Aún con todo, la teniente de alcalde señaló que la postura del gobierno municipal sobre este tipo de instalaciones es que “deben estar lejos de las zonas habitadas y residenciales porque nunca deben suponer una preocupación para los barrios cercanos ni afectarlos por temas paisajísticos”. Cabe recordar que actualmente el parque solar fotovoltaico más próximo a la ciudad es el que está situado en la partida Balàfia. Cuenta con 9.906 placas solares que generarán energía para abastecer a un millar de hogares.