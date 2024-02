Un error en un trámite de la Paeria de Lleida anula tarjetas de residente en zona azul

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

Un error del ayuntamiento de Lleida en la tramitación de las tarjetas de residente para la zona azul, que tienen una tarifa reducida, dejó ayer sin este servicio a varios vecinos. Los afectados recibieron en enero una carta de pago por la tarjeta que indicaba que el precio era de 1 euro, cuando en realidad cuesta 10, y esa fue la cantidad que se les cobró. Hasta ayer pudieron identificarse y aparcar por 60 céntimos al día con normalidad, pero el servicio dejó de reconocerles. La teniente de alcalde y edil de Movilidad, Cristina Morón, afirmó que se trata de una incidencia del servicio técnico que debería quedar resuelta hoy, sin que los afectados deban hacer ningún trámite o gestión para recuperar sus tarjetas de residente.

Un afectado explicó que “perdí toda la mañana llamando a la EMAU y a las empresas que gestionan las app, pero nadie me supo resolver el problema”. Afirmó que “quería renovar la tarjeta y pagar por ella de nuevo, me daba igual perder el euro que cobraron en enero, pero el servicio no lo permitía”. Asimismo, aseguró que cuando recibió la carta con el precio erróneo de un euro lo comunicó, pero no obtuvo ninguna solución. “Vivo envuelto de zona azul, me cuesta respirar y necesito coger el coche”, indicó. “Seguiré pagando 60 céntimos por la plaza, no me corresponde pagar más”, añadió.Un error en la app para la zona azul ElParking ya dejó a los leridanos sin poder pagar por esta vía el pasado 2 de enero, cuando se estrenaron las nuevas tarifas que encarecen el servicio entre un 9% y un 19%.