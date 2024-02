Pardinyes y Balàfia avalan el fin del puerta a puerta

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

La Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) valoró ayer positivamente el anuncio que hizo la Paeria del miércoles de que suprimirá la recogida de basura puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, mientras que la asociación vecinal de este último barrio cree que “ha faltado pedagogía” para que este sistema fuera efectivo. El fin del puerta a puerta en estos barrios ya lo insinuó el alcalde, Fèlix Larrosa, hace unas semanas y lo certificó el miércoles la teniente de alcalde Begoña Iglesias. La fecha está pendiente del suministro de los nuevos contenedores que se deberán instalar en las calles.

El presidente de Orvepard, Joan Torné, dijo que “suprimir el puerta a puerta es una buena decisión, pero veremos qué alternativa ofrecen, aunque de entrada no nos parece mal la de instalar contenedores con chip”. Sobre por qué no ha funcionado el puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, Torné recordó que el anterior gobierno municipal de ERC, Junts y el Comú instauró este sistema en 2021 “y en la campaña de las elecciones de mayo tanto ERC como Junts reconocieron que no funcionaba y que buscarían una alternativa, porque es un sistema muy difícil de aplicar en barrios donde sus vecinos viven en bloques de pisos”. Añadió que si la Paeria se decanta por contenedores con chips “se podrá tener mejor control de quién recicla correctamente que revisando el contenido de las bolsas”.Por su parte, la presidenta de Balàfia, Jos Farreny, dijo que “es evidente que tendremos que avanzar hacia sistemas que fomenten más el reciclaje, pero con el puerta a puerta ha faltado pedagogía ciudadana”. También valoró positivamente que la alternativa sean los contenedores con chip “si va acompañada de descuentos para los que reciclan correctamente”.

Los presidentes vecinales piden que su alternativa contemple descuentos para los que reciclan bien

Por otro lado, el grupo municipal del Comú recordó que en la prórroga de Ilnet aprobada ayer en comisión se incluye el mantenimiento del puerta a puerta y reclamó al gobierno municipal “un plan claro y transparente” de la limpieza.