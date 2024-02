Prorrogan otra vez el caso Boreas pese a que la causa se inició en 2014

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha acordado una nueva prórroga de seis meses en la instrucción del llamado caso Boreas, sobre supuestas irregularidades en la Diputación entre 2011 y 2018, según ha podido saber este periódico. De esta forma, la investigación judicial del caso se alarga hasta finales de julio de 2024, cinco años y nueve meses después del registro en la corporación a raíz de una investigación que se inició en 2014 por una denuncia ante Fiscalía de supuestos pagos de comisiones a exresponsables de la Diputación a cambio de adjudicaciones cuando la presidía Joan Reñé, uno de los alrededor de 40 investigados, al que le costó el cargo tras el registro en octubre de 2018. Reñé negó el cobro de ninguna comisión y dijo que todas sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos y los funcionarios. De hecho, la práctica totalidad de imputados han negado las irregularidades supuestamente detectadas por los Mossos y la Fiscalía.

La jueza desestima la petición de varias de las defensas de los investigados, que piden el archivo de la causa y critican su dilación. Por su parte, la Fiscalía pidió la prórroga alegando que hay testigos que todavía no han declarado y la complejidad del caso, en una causa con 46 tomos y más de 12.000 folios. La magistrada considera que “no se han podido practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos” y afirma, pese a que durante todo estos años no se han dejado de practicar “de forma constante diligencias, todavía no ha sido posible acordar la práctica de todas las necesarias para culminar la instrucción, habida cuenta del elevado número de investigados existentes hasta ahora”. También pone de manifiesto que algunos de los testigos que faltan por declarar han sido solicitados por parte de algunas de las defensas. En este sentido, añade que la prórroga resulta en beneficio de los investigados a los que se permite que soliciten la práctica de diligencias.

A juicio un exjefe de Carreteras en una causa separada

■ Hasta la fecha solo se sabe que una de las piezas separadas llegará a juicio. Fiscalía pide 12 años para un exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet, por manipular supuestamente adjudicaciones. Está acusado de los delitos de cohecho pasivo, fraude por gestión desleal, prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación a supuestas irregularidades en contratos de obra pública. Hay dos empresarios que también se sentarán en el banquillo. Por su parte, Joan Reñé ya ha declarado dos veces. La última fue en marzo del año pasado sobre supuesta prevaricación y malversación de fondos en contratos del área de Medio Ambiente. Reñé siempre ha negado el cobro de ninguna comisión y dijo que todas sus actuaciones fueron avaladas por técnicos y funcionarios.