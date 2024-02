Campaña de invierno “floja”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 30 comercios del Eix Comercial dieron inicio ayer a una nueva edición del Mercat de les Rebaixes y pusieron paradas delante de las tiendas con sus últimos artículos de la temporada de invierno, con el objetivo de liquidar existencias antes de dar paso a la nueva colección de primavera-verano con descuentos que en su mayoría oscilan entre el 50 y 70%. La sensación general de los comerciantes es que la campaña de este invierno ha sido “floja”. En la tienda Gesa explican que “empezamos muy bien la primera semana, pero las ventas se han ido estancando y han sido similares a las del año pasado, pero esperábamos un aumento”. En Lianes aseguran que sus ventas han bajado un 15% respecto al año anterior, y otros negocios coinciden en que campañas de rebajas anteriores a enero como el Black Friday les perjudican.

“Que el invierno haya empezado tarde ha afectado bastante, no ha sido tan necesario comprar prendas de abrigo y los clientes han optado por aprovechar las que ya tenían”, valora la presidenta de la federación de comerciantes del Eix, Montse Eritja. Sin embargo, afirma que una cantidad similar a la de años anteriores de clientes acude al Mercat porque “conocen la calidad del género y aprovechan precios de ganga que no había antes”. Asimismo, valoró que “las calles están muy animadas para ser jueves”.Varios negocios del Eix coinciden en señalar que muchos clientes ya no esperan a las rebajas para comprar, desde que no tienen la obligación de empezar el 7 de enero. “El que quiere comprar es previsor y no se espera”, asegura la propietaria de Lianes. Mientras, una de las propietarias de ITM Premium añade que “las multinacionales empiezan antes los descuentos y se ponen delante nuestro, por lo que debemos adaptarnos e innovar con productos nuevos y buenos precios”. Finalmente, valora que se debería avanzar la fecha del Mercat de les Rebaixes al primer fin de semana de febrero. “Creo que hacerlo ahora es un poco tarde, unas semanas atrás hacía más frío, teníamos más producto y las tiendas suelen tener menos trabajo que ahora, que empiezan a llegar las nuevas colecciones y la mayoría de personas ya lo tienen todo comprado”, concluye.