SUCESOS
Apuñalan a un hombre en una pierna y un brazo en la calle Balmes de Lleida
Ocurrió en la madrugada de ayer en la calle Balmes. La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova
Un hombre resultó herido de gravedad en la madrugada de ayer al ser apuñalado y agredido por al menos otro cuatro individuos en Lleida, según ha podido saber este periódico. La víctima sufrió cortes en un brazo y una pierna, tuvo una importante hemorragia y fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Ayer por la noche no constaban personas arrestadas. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana y dos ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La agresión tuvo lugar entre la medianoche y la 1.00 horas de ayer en la calle Balmes y fue presenciada por ciudadanos y los ocupantes de los vehículos que circulaban por la calle. Por causas que se están investigando, cuatro hombres agredieron a otro en la acera. La víctima cayó al suelo y uno de los individuos sacó un arma blanca y le asestó varias puñaladas.
Sufrió cortes en un brazo y una pierna. Al lugar acudieron cuatro dotaciones de la Policía Local y dos ambulancias. Un testigo explicó que el herido habría cometido un robo en la calle Bonaire y un grupo de hombres le persiguió, le cogió y se produjo la agresión. De hecho, hay al menos un vídeo en el que se puede ver la agresión y como la víctima queda en el suelo. El hombre fue atendido in situ y fue trasladado grave al Arnau de Vilanova, aunque su vida no corría peligro.
Cabe recordar que los Mossos y la Urbana han incrementado los controles para decomisar armas blancas.
Por otra parte, la Policía Local detuvo a primera hora de la tarde de ayer a un hombre de 43 años en la calle Tallada acusado de agredir a otro. Fue arrestado por un delito de lesiones. Al parecer, ambos se pelearon. Además, en la plaza del Dipòsit arrestaron a un individuo de 46 años al comprobar que tenía en vigor una orden de detención.
