Apuñalan a un hombre en una pierna y un brazo en la calle Balmes de Lleida

Albert Guerrero Periodista Lleida

Un hombre resultó herido de gravedad en la madrugada de ayer al ser apuñalado y agredido por al menos otro cuatro individuos en Lleida, según ha podido saber este periódico. La víctima sufrió cortes en un brazo y una pierna, tuvo una importante hemorragia y fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Ayer por la noche no constaban personas arrestadas. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana y dos ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La agresión tuvo lugar entre la medianoche y la 1.00 horas de ayer en la calle Balmes y fue presenciada por ciudadanos y los ocupantes de los vehículos que circulaban por la calle. Por causas que se están investigando, cuatro hombres agredieron a otro en la acera. La víctima cayó al suelo y uno de los individuos sacó un arma blanca y le asestó varias puñaladas.

Sufrió cortes en un brazo y una pierna. Al lugar acudieron cuatro dotaciones de la Policía Local y dos ambulancias. Un testigo explicó que el herido habría cometido un robo en la calle Bonaire y un grupo de hombres le persiguió, le cogió y se produjo la agresión. De hecho, hay al menos un vídeo en el que se puede ver la agresión y como la víctima queda en el suelo. El hombre fue atendido in situ y fue trasladado grave al Arnau de Vilanova, aunque su vida no corría peligro.

Cabe recordar que los Mossos y la Urbana han incrementado los controles para decomisar armas blancas.

Por otra parte, la Policía Local detuvo a primera hora de la tarde de ayer a un hombre de 43 años en la calle Tallada acusado de agredir a otro. Fue arrestado por un delito de lesiones. Al parecer, ambos se pelearon. Además, en la plaza del Dipòsit arrestaron a un individuo de 46 años al comprobar que tenía en vigor una orden de detención.

