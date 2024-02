El pleno prorroga 18 meses el contrato de la limpieza con los votos de PSC, Junts y Vox

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento aprobó ayer prorrogar 18 meses el servicio de limpieza y recogida de basura de la ciudad con los votos a favor del gobierno del PSC (9) y de los grupos de Junts (ayer eran 4 por ausencia del edil Sergi Grimau) y Vox (2), mientras que ERC (5) y el Comú (1) votaron en contra y el PP se abstuvo (5). El debate de este punto fue lo más animado de la sesión, ya que PSC y ERC se responsabilizaron mutuamente de la suciedad de las calles y de las condiciones de la prórroga.

El portavoz de los republicanos, Juanjo Falcó, destacó que la ampliación “tiene las mismas condiciones que el contrato actual [que acababa este marzo] y con una reducción notoria de los recursos que se destinan”. Es por ello que vaticinó que “dentro de 18 meses, la ciudad estará más sucia que ahora, si se destinan menos recursos no se limpiará tanto”. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, respondió que “ERC es el principal responsable de la prórroga, nos piden hacer en 7 meses lo que ustedes no han hecho estos 4 años que han estado en el gobierno”. Recordó que desde principios del año pasado “la empresa esperaba su propuesta de prórroga” y que “sabían que el contrato estaba agotado”. Falcó replicó que “el culpable de esta prórroga es el PSC y si hubieran añadido mejoras que proponíamos habríamos votado a favor”. Además, le reclamó al gobierno “asumir sus responsabilidades”. El alcalde, Fèlix Larrosa, intervino para recordar que en la campaña de las municipales “ERC decía que tenía redactado el nuevo pliego de condiciones, pero cuando entramos en el gobierno vimos que no habían hecho nada”.Por su parte, el jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, manifestó que “Lleida está sucia y faltan medidas complementarias” como por ejemplo endurecer las multas por incivismo “y actuar de forma global”. Justificó su abstención alegando que las mejoras prometidas por el gobierno “no constan por escrito en ningún lado”, y denunció que el puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia sigue vigente con esta prórroga a pesar de que el gobierno del PSC dijo que lo suprimirá. Su homóloga de Junts, Violant Cervera, recordó que el contrato se había prorrogado dos veces y que su principal demanda para apoyarla era que su duración fuera mínima. Señaló que “todos coincidimos que la limpieza es mejorable” pero dijo que votarían a favor porque “estamos satisfechos con los argumentos y razones del gobierno y queremos ser parte activa en la mejora del futuro contrato”. Por otro lado, la edil del Comú, Laura Bergés, votó en contra “porque no podemos prorrogar un servicio que no funciona” y criticó que no se concretara cómo mejorará la limpieza.

Moción de todos los grupos menos Vox para apoyar a los agricultores

El pleno aprobó ayer una moción de apoyo a las protestas del sector agrario con una moción presentada por PSC, PP, ERC, Junts y el Comú a la que solo Vox votó en contra. Además de respaldar las protestas, el pleno también insta a Generalitat, Estado y Unión Europea a tomar medidas para controlar el precio de venta de los alimentos, reducir los trámites administrativos que deben hacer agricultores y ganaderos y aumentar las indemnizaciones por sequía y plagas, además de promover la singularidad de l’Horta y fomentar el consumo de productos locales, entre otras. Previamente, el pleno rechazó una moción de Vox que denunciaba “las catastróficas consecuencias del Pacto Verde Europeo” en los intereses nacionales y el sector primario. También se aprobó las mociones del PP y ERC para revitalizar la Mariola y impulsar las políticas feministas respectivamente, así como la del PSC de pedir a la Generalitat subir el tope de los precios de las viviendas de protección oficial en la ciudad, tal y como piden los promotores leridanos. En otro orden, el pleno aprobó la cesión de varias fincas privadas de Magraners a la Paeria para construir varios bloques de pisos de protección oficial.

Polémica por una compatibilidad para la directora de personal

La concesión de una compatibilidad a la directora de personal de la Paeria fue objeto de polémica en el pleno. ERC pidió dejar este punto sobre la mesa alegando que la ley no lo permite para cargos directivos, que el informe de compatibilidad lo había hecho la propia solicitante y que es para formar a aspirantes a funcionarios, ya que da clases en una academia. El gobierno replicó que en la solicitud figura que no formará a aspirantes a entrar en la Paeria y que su dedicación laboral no le impide esta función. Tras consultar al secretario general, que avaló la votación, la solicitud fue aceptada con los votos de PSC y Junts, en contra de ERC y Comú y la abstención de PP y Vox.