Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La mayoría de jóvenes no ven su futuro trabajando en el sector productivo (como la construcción, las instalaciones, la carpintería o la automoción) ni en el sector servicios, en oficios relacionados con la informática, la gestión administrativa o el diseño de interiores. Sin embargo, el 77% considera positivo que se les de a conocer estas profesiones en el instituto. Estas son algunas de las conclusiones de la tercera edición del proyecto Fem Sectors, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lleida (Coell) en colaboración con la Diputación, con el que 800 alumnos de cuarto de ESO o ciclos formativos de ocho institutos de la demarcación recibieron charlas y llevaron a cabo visitas a empresas durante 2023.

En 2022, el 80,7% de los jóvenes declaró que no se planteaba trabajar en los sectores mencionados. Los resultados en 2023 fueron similares, pero la encuesta muestra que el 38,3% aconsejaría estas profesiones a un compañero que no sabe qué estudiar, mientras que un 56% no descartaría hacerlo y solo un 5,7% se negaría. “Aquí, más del 80% de personas quieren ser funcionarias, no se entiende y no puede ser porque las empresas y los autónomos crean actividad y riqueza que puede contribuir a hacer políticas sociales”, valoró ayer el presidente de la Coell, Josep Maria Gardeñes. Añadió que “quizás desde el mundo empresarial debemos hacer autocrítica” para hacer los oficios más atractivos y alertó de que “falta personal en casi todos los sectores y el nivel de paro juvenil es muy alto, algo no estamos haciendo bien y los gobiernos también deben replantearse la necesidad de poner en valor las empresas y de hacer más atractiva la FP”.El presidente de la Diputación, Joan Talarn, destacó que “hay muchas posibilidades laborales y personales para poderse desarrollar haciendo un trabajo profesional muy bien pagado, que además te puede dar muchas satisfacciones personales”.Por otra parte, el grupo de Junts celebró ayer que la Paeria anunciara que reactivará el consejo municipal de la FP tras 4 años de inactividad, gracias a una moción que Junts presentó en el pleno del pasado octubre. “Permitirá detectar y visibilizar las oportunidades y necesidades formativas actuales y futuras”, afirmó la edil Neus Caufapé.

“Siempre tenemos a unos 10 alumnos en prácticas, y tendríamos más”

La empresa tecnológica Vunkers IT Experts es una de las 19 que el año pasado fue a los centros educativos de Lleida para enseñar qué hacen y por qué vale la pena trabajar en su sector. Su CEO, Albert Mas, aseguró que “nos falta muchísimo personal”, hasta el punto que “muchas veces debemos formarlo internamente para especializarlo”, afirmó. “Siempre tenemos a unos diez alumnos en prácticas, y si pudieramos tener más no lo dudaríamos. Captar el talento joven nos va muy bien porque son bastante inquietos y tienen ganas de trabajar, por lo que entre dos y cuatro se quedan con nosotros cada año”, añadió. La empresa que Mas dirige está especializada en ciberseguredad, transformación digital del campo o tecnología aerospacial, entre otras aplicaciones tecnológicas. “A medida que íbamos hablando, los alumnos veían que no solo nos dedicamos a la informática y mostraban su atención”, concluyó Mas.