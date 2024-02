La Audiencia avala que el Ejército esté en FormaOcupa con uniforme

La Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso que presentó Fira de Lleida contra la sentencia en primera instancia que le obligaba a admitir la presencia en el certamen FormaOcupa (de formación y ocupación para jóvenes) de miembros del Ejército llevando el uniforme, según la información facilitada a este diario por fuentes judiciales. La resolución discrepa de una dictada en su día por la Audiencia de Girona, que determinó que el Ejército podía estar presente en la feria Expojove de esta ciudad, pero sin uniforme militar, al entender daba una imagen bélica que contravenía el código ético de Fira de Girona. La sentencia de la Audiencia de Lleida basa su posicionamiento en varios motivos. Uno es que la Fira no ha recurrido el punto concreto de la sentencia inicial que permitía la presencia del ministerio de Defensa en el certamen, ni tampoco ha entrada a discutir que únicamente pueda difundir sus actividades de cooperación y no las bélicas. Por ello, el tribunal concluye que entonces no tiene relevancia que sus representantes vayan con uniforme o no, a la vez que apunta que tampoco podría privarse a los integrantes del ministerio de que lleven el que es su uniforme reglamentario.

También incide en que Fira de Lleida no es una fundación privada, sino pública, y como tal su funcionamiento no puede basarse solo en normas propias como el código ético, sino que está sujeta a una legislación general que incluye la colaboración entre instituciones públicas. Al contrario que la Audiencia de Girona, indica que no es suficiente con que el código ético de una feria se base en una moción contra la presencia militar aprobada por el Parlament en 2016, porque una moción no es una norma jurídica. Y también discrepa de ella porque dice que un acuerdo no puede ampararse solo en que las instituciones que lo toman sean representativas, sino que debe ajustarse a la ley.