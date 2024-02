L'Audiència avala que l'Exèrcit estigui a FormaOcupa amb uniforme

L’Audiència Provincial de Lleida ha desestimat el recurs que va presentar Fira de Lleida contra la sentència en primera instància que l’obligava a admetre la presència al certamen FormaOcupa (de formació i ocupació per a joves) de membres de l’Exèrcit portant l’uniforme, segons la informació facilitada a aquest diari per fonts judicials. La resolució discrepa d’una de dictada en el seu dia per l’Audiència de Girona, que va determinar que l’Exèrcit podia ser present a la fira Expojove d’aquesta ciutat, però sense uniforme militar, a l’entendre que donava una imatge bèl·lica que contravenia el codi ètic de Fira de Girona.

La sentència de l’Audiència de Lleida basa el seu posicionament en diversos motius. Un és que la Fira no ha recorregut el punt concret de la sentència inicial que permetia la presència del ministeri de Defensa en el certamen, ni tampoc ha entrat a discutir que únicament pugui difondre les seues activitats de cooperació i no les bèl·liques. Per això, el tribunal conclou que llavors no té rellevància que els seus representants vagin amb uniforme o no, alhora que apunta que tampoc podria privar-se els integrants del ministeri que portin el que és el seu uniforme reglamentari.També incideix que Fira de Lleida no és una fundació privada, sinó pública, i com a tal el seu funcionament no pot basar-se només en normes pròpies com el codi ètic, sinó que està subjecta a una legislació general que inclou la col·laboració entre institucions públiques.Al contrari que l’Audiència de Girona, indica que no és suficient que el codi ètic d’una fira es basi en una moció contra la presència militar aprovada pel Parlament el 2016, perquè una moció no és una norma jurídica. I també en discrepa perquè afirma que un acord no pot emparar-se només en el fet que les institucions que el prenen siguin representatives, sinó que ha d’ajustar-se a la llei.