El cribaje de cáncer de pulmón en fumadores halla 6 casos en un año

La consulta de fumadores de alto riesgo del hospital Santa Maria ha detectado a seis pacientes con un cáncer de pulmón desde que se puso en marcha el pasado abril. Cinco estaban en un estadio inicial y han podido tratarse con una cirugía, mientras que uno de ellos está recibiendo radioterapia, “pero esperamos que los resultados también sean buenos”, afirma la doctora especialista en Neumología que lidera la unidad, Jessica González.

El equipo continúa haciendo valoraciones respiratorias de todos los pacientes, así como terapias de deshabituación al tabaco. “Hemos conseguido que un gran porcentaje deje de fumar, pese a que muchas personas vienen muy convencidas de que no quieren dejarlo”, explica la doctora. De hecho, alguno de los pacientes empezó a los nueve años. “Debemos ayudarles y apoyarles, porque dejar de fumar no es nada fácil”, valora González, que destaca el trabajo de las enfermeras y la psicóloga de la unidad.La consulta, que colabora con el área de Medicina Nuclear del hospital Arnau, ha atendido a unos 80 pacientes de entre 50 y 75 años en menos de un año. “La incidencia del cáncer es muy alta porque cribamos a enfermos de muy alto riesgo”, todos con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, explica la doctora. Celebra que se han hallado nuevos diagnósticos y tratamientos para tratarles, y afirma que “hemos cogido la dinámica y perfilado mejor la forma de cribar”.Jessica González participó ayer en una nueva edición de las jornadas de actualización en Neumología de Lleida, en el Arnau. Profesionales del servicio hospitalario y de la Atención Primaria compartieron las principales novedades del sector, como la apuesta de la Primaria para prescribir la oxigenoterapia a domicilio “de forma eficaz y segura a pacientes de un perfil concreto y en un entorno controlado”, según explicó el jefe del área de gestión clínica de la Atención Primaria de Lleida, Xavier Ichart. “La prescripción ahora es más informatizada, comunicada y segura”, añadió. El director clínico territorial de Enfermedades Respiratorias, Ferran Barbé, valoró que el sector está en un “buen momento en el territorio” gracias a inversiones “alineadas” a las necesidades. “Si no hay tecnología, no somos eficientes”, concluyó.

Casi 2.000 personas hospitalizadas en su casa en 2023

El servicio de hospitalización a domicilio de la región sanitaria de Lleida registró 1.905 ingresos en 2023. Tres de cada diez fueron personas a las que se les acababa de practicar alguna cirugía. Las cifras suponen un ligero aumento respecto a 2022, cuando se llevaron a cabo 1.826 ingresos, La directora territorial de Cronicidad y Hospitalizacion a Domicilio, Ana Vena, destaca un aumento de la complejidad de los casos que “viene determinada por el perfil de pacientes que tienen una importante multimorbilidad [dos o más enfermedades crónicas], junto con fragilidad funcional, cognitiva y social en algunos casos, lo que comporta un abordaje integral e integrado de la persona”. Vena indica que la hospitalización domiciliaria “es una alternativa que ayuda a reducir los riesgos de delirium e insomnio y hace partícipe al paciente de su proceso”.