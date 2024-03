Heridos del 1-O en Lleida presentan una demanda ante Estrasburgo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Heridos por las cargas policiales que hubo el 1-O en el colegio habilitado en la sede de Benestar Social, en la avenida del Segre de Lleida, han presentado una demanda colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de la mano de Òmnium Cultural, Advocacia per la Democràcia de Lleida y el CDR Noguerola. Han interpuesto el recurso por vulneración del derecho a reunión y del derecho a una investigación judicial efectiva ante una denuncia por malos tratos policiales (artículos 11 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) después de haber agotado todas las vías judiciales posibles en el Estado – la investigación se ha archivado hasta en cinco ocasiones–.La demanda presentada ante Estrasburgo denuncia dilaciones no justificadas en la instrucción, falta de una investigación judicial efectiva, así como contradicciones entre los magistrados instructores. Así, los denunciantes consideran que “la insistencia en archivar el procedimiento” por parte del órgano instructor manifiesta “una voluntad de no investigar los hechos denunciados”. El texto también denuncia que el procedimiento se ha archivado en España habiendo escuchado únicamente a uno de los querellantes lesionados. En la carga policial que hubo en Benestar Social participaron unos 40 agentes de la Policía Nacional. Un total de 28 personas heridas se querellaron. Tras cinco años de instrucción, la investigación fue archivada hasta en tres ocasiones por un juzgado de Lleida y por la Audiencia Provincial, sin llegar a juicio. También el Tribunal Constitucional decidió no admitir a trámite el recurso de amparo. “Siempre hemos dicho que iremos hasta el final para impedir que la violencia policial del 1-O quede impune”, aseguró el presidente de Òmnium, Xavier Antich. La entidad también pone de manifiesto el trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años por la Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida.Otra causa abierta

En otra causa abierta, la del colegio de la Mariola, Òmnium Cultural y la familia de Enric Sirvent –ya fallecido– piden tres años para un policía acusado de agredir a la víctima, que sufrió un ataque al corazón. Acusan al agente de un delito de lesiones con la agravante de motivación ideológica y de prevalencia del carácter público del agente.