Ferits de l'1-O a Lleida presenten una demanda a Estrasburg

Ferits per les càrregues policials que hi va haver l’1-O al col·legi habilitat a la seu de Benestar Social, a l’avinguda del Segre de Lleida, han presentat una demanda col·lectiva davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg de la mà d’Òmnium Cultural, Advocacia per la Democràcia de Lleida i el CDR Noguerola. Han interposat el recurs per vulneració del dret a reunió i del dret a una investigació judicial efectiva davant d’una denúncia per maltractaments policials (articles 11 i 3 del Conveni Europeu de Drets Humans) després d’haver exhaurit totes les vies judicials possibles a l’Estat –la investigació s’ha arxivat fins en cinc ocasions–.

La demanda presentada davant d’Estrasburg denuncia dilacions no justificades en la instrucció, falta d’una investigació judicial efectiva, així com contradiccions entre els magistrats instructors. Així, els denunciants consideren que “la insistència a arxivar el procediment” per part de l’òrgan instructor manifesta “una voluntat de no investigar els fets denunciats”. El text també denuncia que el procediment s’ha arxivat a Espanya havent escoltat únicament un dels querellants lesionats. En la càrrega policial que hi va haver a Benestar Social van participar una quarantena d’agents de la Policia Nacional. Un total de 28 persones ferides es van querellar. Després de cinc anys d’instrucció, la investigació va ser arxivada fins en tres ocasions per un jutjat de Lleida i per l’Audiència Provincial, sense arribar a judici. També el Tribunal Constitucional va decidir no admetre a tràmit el recurs d’empara. “Sempre hem dit que anirem fins al final per impedir que la violència policial de l’1-O quedi impune”, va assegurar el president d’Òmnium, Xavier Antich. L’entitat també posa de manifest el treball portat a terme al llarg d’aquests anys per l’Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida.

Una altra causa oberta

En una altra causa oberta, la del col·legi de la Mariola, Òmnium Cultural i la família d’Enric Sirvent –ja traspassat– demanen tres anys per a un policia acusat d’agredir la víctima, que va patir un atac al cor. Acusen l’agent d’un delicte de lesions amb l’agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l’agent.