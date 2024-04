La venta del almacén de los Docs desbloquea el inicio de las obras de la estación de buses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El inicio de las obras de la nueva estación de autobuses se desbloqueó ayer con la firma de la venta del almacén de los Docs por parte de la familia Figuerola al grupo Vall Companys, propietario de la antigua harinera de La Meta, según ha podido saber este diario. Así, podrá completarse el proyecto de reparcelación de la unidad urbanística donde se construirá la estación y la Generalitat podrá asumir la titularidad de los terrenos, a cambio de un solar edificable que Vall Companys recibirá en la zona de Copa d’Or, al pie de la Ll-11, a través de una permuta.

La obra civil de la estación fue adjudicada por 36.639.049 euros (IVA incluido) a Copisa Constructora el pasado diciembre, dos días después de adjudicarse los trabajos previos a Garrofé y Romà Infraestructures i Serveis por 1.525.245 euros (IVA incluido). Sin embargo, la Generalitat no puede iniciar las obras hasta que no sea titular del 100% de los terrenos, por lo que la compraventa que se oficializó ayer debe permitir desencallar el proyecto.La Paeria ya anunció el 14 de marzo que se había alcanzado un acuerdo para que el propietario minoritario de los terrenos (la familia Figuerola) vendiera su parte al mayoritario (Vall Companys), evitando así un posible recurso judicial. Ahora, una vez oficializada la operación, la reparcelación deberá superar el plazo de exposición pública y ser aprobada en la comisión territorial de Urbanismo. Hasta que no finalice este proceso, la Generalitat no podrá inscribir la parcela a su nombre y empezar la construcción del equipamiento. La nueva estación de autobuses tendrá 28 andenes en una superficie de 11.600 metros cuadrados. Podrá acoger a 2.300 personas y gestionar las entradas y salidas de hasta 22 vehículos a la vez. Tendrá accesos por la plaza Ramon Berenguer IV y por la calle Comtes d’Urgell. Financiada con fondos europeos, cuenta con un plazo de ejecución de 22 meses, por lo que no estará lista antes de 2026. El proyecto de este equipamiento fue impulsado por el anterior gobierno municipal, y el actual incluyó algunas modificaciones.Al tramitar la licitación en 2023, la Generalitat estimó que los trabajos costarían 36.092.885 euros (IVA no incluido), pero finalmente se adjudicaron por 31.540.739 euros (IVA no incluido). El alcalde, Fèlix Larrosa, reclamó ayer a la Generalitat utilizar el ahorro de 4.552.146 euros para rehabilitar la antigua harinera La Meta.

El proyecto lo impulsó el anterior gobierno

El proyecto de la nueva estación de autobuses de Lleida fue impulsado por el anterior gobierno de Miquel Pueyo desde 2022. Cuando logró la alcaldía, Fèlix Larosa dudó sobre su viabilidad, pero aceptó el plan después de reunirse con el Govern e introducir cambios menores. Las obras fueron adjudicadas el pasado diciembre, pero no podrán empezar hasta que la Generalitat sea titular de la totalidad de los terrenos.

El apeadero, bajo gestión municipal desde 2022

El apeadero de la calle Saracíbar (la antigua estación) empezó a ser gestionado por la Paeria en marzo de 2022, tras 50 años de concesión. Pintaron las paredes y mejoraron la iluminación, entre otras mejoras, pero sigue siendo objeto de críticas por su mal estado general.