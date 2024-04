La venda del magatzem dels Docs desbloqueja l'inici de les obres de l'estació de busos de Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’inici de les obres de la nova estació d’autobusos es va desbloquejar ahir amb la firma de la venda del magatzem dels Docs per part de la família Figuerola al grup Vall Companys, propietari de l’antiga farinera La Meta, segons ha pogut saber aquest diari. Així, podrà completar-se el projecte de reparcel·lació de la unitat urbanística on es construirà l’estació i la Generalitat podrà assumir la titularitat dels terrenys, a canvi d’un solar edificable que Vall Companys rebrà a la zona de Copa d’Or, al peu de l’Ll-11, a través d’una permuta.

L’obra civil de l’estació va ser adjudicada per 36.639.049 euros (IVA inclòs) a Copisa Constructora el desembre passat, dos dies després d’adjudicar-se els treballs previs a Garrofé i Romà Infraestructures i Serveis per 1.525.245 euros (IVA inclòs). Tanmateix, la Generalitat no pot iniciar les obres fins que no sigui titular del 100% dels terrenys, per la qual cosa la compravenda que es va oficialitzar ahir ha de permetre desencallar el projecte.La Paeria ja va anunciar el 14 de març que s’havia assolit un acord perquè el propietari minoritari dels terrenys (la família Figuerola) vengués la seua part al majoritari (Vall Companys), la qual cosa evita així un possible recurs judicial. Ara, una vegada oficialitzada l’operació, la reparcel·lació haurà de superar el termini d’exposició pública i ser aprovada en la comissió territorial d’Urbanisme. Fins que no finalitzi aquest procés, la Generalitat no podrà inscriure la parcel·la al seu nom i començar la construcció de l’equipament.

La nova estació d’autobusos tindrà 28 andanes en una superfície d’11.600 metres quadrats. Podrà acollir 2.300 persones i gestionar les entrades i sortides de fins a 22 vehicles alhora. Tindrà accessos per la plaça Ramon Berenguer IV i pel carrer Comtes d’Urgell. Finançada amb fons europeus, compta amb un termini d’execució de 22 mesos, per la qual cosa no estarà llesta abans del 2026. El projecte d’aquest equipament va ser impulsat per l’anterior govern municipal, i l’actual va incloure algunes modificacions.Al tramitar la licitació el 2023, la Generalitat va estimar que els treballs costarien 36.092.885 euros (IVA no inclòs), però finalment es van adjudicar per 31.540.739 euros (IVA no inclòs). L’alcalde, Fèlix Larrosa, va reclamar ahir a la Generalitat utilitzar l’estalvi de 4.552.146 euros per rehabilitar l’antiga farinera La Meta.

El projecte el va impulsar l’anterior govern

El projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida va ser impulsat per l’anterior govern de Miquel Pueyo des del 2022. Quan va assolir l’alcaldia, Fèlix Larrosa va dubtar sobre la seua viabilitat, però va acceptar el pla al reunir-se amb el Govern i introduir canvis menors. Les obres van ser adjudicades el desembre passat, però no podran començar fins que la Generalitat sigui titular de la totalitat dels terrenys.

El baixador, sota gestió municipal des del 2022

El baixador del carrer Saracíbar (l’antiga estació) va començar a ser gestionat per la Paeria el març del 2022, després de 50 anys de concessió. Van pintar les parets i van millorar la il·luminació, entre d’altres, però continua sent objecte de crítiques pel mal estat general.