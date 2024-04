Quejas de colegios de Lleida por los recortes de horas y del personal de limpieza

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Las escuelas públicas de Primaria de la ciudad han enviado una carta conjunta a la Paeria para pedir explicaciones sobre las reducciones en los horarios y en el personal del servicio de limpieza que sufren desde marzo, cuando entró en vigor el nuevo contrato. Un director afirma que han pasado de tres a dos trabajadoras “que no pueden hacer toda la limpieza, lo que nos afecta especialmente en las aulas de Infantil, donde los alumnos comen al mediodía”. En otros colegios no se ha recortado el personal, sino su horario: una hora menos al día en un caso, o media hora menos en otra escuela. Algunas no se han visto afectadas, pero igualmente lamentan que “el personal siempre ha sido escaso”, así como que “se ha reducido la calidad de productos como el papel de váter”. Un portavoz del conjunto de escuelas pide que se restauren los antiguos horarios, “que ya eran insuficientes”, asegura.

El servicio en las escuelas entra en el contrato de limpieza de todos los edificios municipales de la ciudad (menos los de Sucs y Raimat), que la Paeria adjudicó el 1 de febrero a Acciona Facility Services por 11.572.414 euros y un período de cuatro años. La firma, que presta servicios de vigilancia, conservación y mantenimiento de edificios, forma parte del grupo Acciona, una de las siete principales constructoras españolas.El concejal de Educación, Xavi Blanco, explica que la empresa “está en período de adaptación, distribuyendo servicios y horas, con el personal formándose e introduciendo nuevos materiales y sistemas de limpieza, lo que causa que el servicio pueda ser un poco más deficitario”. El edil pide “paciencia y un margen de confianza”, pero asegura que “se pedirán responsabilidades a la empresa si no se cumplen los objetivos de limpieza”. Así, explica que han pedido a los centros que recojan y les remitan pruebas de los espacios más sucios. La Paeria explica que ayer respondió a la carta de los directores, así como que dará prioridad en las inspecciones a los centros donde haya incidencias, y que si procede se penalizará a la empresa. El grupo municipal de ERC alertó en la última comisión de Acción e Innovación Social de las quejas que han manifestado los centros educativos con el servicio. “Recogemos el malestar y las quejas de los profesionales de los centros educativos de la ciudad y pedimos al gobierno del PSC que ponga remedio”, expuso la edil republicana Sandra Castro.