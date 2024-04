Queixes de col·legis per les retallades d'hores i del personal de neteja

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les escoles públiques de primària de la ciutat han enviat una carta conjunta a la Paeria per demanar explicacions sobre les reduccions en els horaris i en el personal del servei de neteja que pateixen des del març, quan va entrar en vigor el nou contracte. Un director afirma que han passat de tres a dos treballadores “que no poden fer tota la neteja, la qual cosa ens afecta especialment a les aules d’Infantil, on els alumnes dinen al migdia”. En altres col·legis no s’ha retallat el personal, sinó el seu horari: una hora menys al dia en un cas, o mitja hora menys en una altra escola. Algunes no s’han vist afectades, però igualment lamenten que “el personal sempre ha estat escàs”, així com que “s’ha reduït la qualitat de productes com el paper de vàter”. Un portaveu del conjunt d’escoles demana que es restaurin els antics horaris, “que ja eren insuficients”, assegura.

El servei a les escoles entra en el contracte de neteja de tots els edificis municipals de la ciutat (menys els de Sucs i Raimat), que la Paeria va adjudicar l’1 de febrer a Acciona Facility Services per 11.572.414 euros i un període de quatre anys. La firma, que presta serveis de vigilància, conservació i manteniment d’edificis, forma part del grup Acciona, una de les set principals constructores espanyoles.El regidor d’Educació, Xavi Blanco, explica que l’empresa “està en període d’adaptació, distribuint serveis i hores, amb el personal formant-se i introduint nous materials i sistemes de neteja, la qual cosa causa que el servei pugui ser una mica més deficitari”. L’edil demana “paciència i un marge de confiança”, però assegura que “es demanaran responsabilitats a l’empresa si no es compleixen els objectius de neteja”.

ERC alerta de les queixes dels docents i demana al govern del PSC que hi posi remei

Així, explica que han demanat als centres que recullin i els remetin proves dels espais més bruts. La Paeria argumenta que ahir va respondre a la carta dels directors, així com que donarà prioritat en les inspeccions als centres on hi hagi incidències, i que si procedeix es penalitzarà l’empresa.El grup municipal d’ERC va alertar en l’última comissió d’Acció i Innovació Social de les queixes que han manifestat els centres educatius amb el servei. “Recollim el malestar i les queixes dels professionals dels centres educatius de la ciutat i demanem al govern del PSC que hi posi remei”, va exposar l’edil republicana Sandra Castro.