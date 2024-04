La Mariola y el centro de Balaguer, en un plan de mejora de barrios

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Mariola y el casco antiguo de Balaguer serán dos de los veinte barrios de toda Catalunya que formarán parte de un proyecto piloto de la Generalitat para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos con mejoras urbanas y el impulso de más políticas sociales. Una iniciativa, llamada ‘Barris amb Futur’, que fue presentada ayer por el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que detalló que el objetivo de este proyecto es revertir “la pobreza severa”y actuar en los barrios donde parte de su población se encuentra en situación irregular o sin recursos y tienen un riesgo de degradación urbana, falta de zonas verdes de calidad y una elevada contaminación. Además de las mejoras urbanas, el plan priorizará la atención e intervención comunitaria de sus vecinos, que se deberá hacer de forma coordinada con todas las administraciones.

El director general de Acción Cívica y Comunitaria, Xavier Godàs, detalló que hasta junio se definirán las acciones concretas que se harán en cada uno de los 20 barrios, pero todas partirán de tres ejes comunes: la mejora de los espacios de sociabilidad como equipamientos, espacios públicos o organización vecinal; la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos; y fomentar la igualdad de oportunidades, especialmente en la infancia y adolescencia. El teniente de alcalde de Derechos Sociales del ayuntamiento de Lleida, Carlos Enjuanes, celebró la inclusión de la Mariola en el plan piloto, que “nos ayudará a arrancar la transformación social y regeneración urbana que queremos para el barrio poniendo en marcha políticas para reforzar su capital social y empoderamiento comunitario, para promover la igualdad de oportunidades y las condiciones de vida de sus vecinos”.Además de esta veintena de barrios que se mejorarán a nivel urbano y social, el Govern desplegará este plan piloto en 40 municipios para reforzar sus servicios públicos y actividad comunitaria supramunicipal, y más de la mitad (21) se encuentran en la provincia de Lleida. Se tratan de Alcanó (Segrià), La Baronia de Rialb (Noguera), Abella de la Conca, Conca de Dalt, Sant Esteve de la Sarga, Talarn (Pallars Jussà), Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell), Lladorre, Llavorsí, Soriguera, la Vall de Cardós (Pallars Sobirà) y Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Molsosa, Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Pinell, Pinós y Riner (Solsonès).

Tramitadas más de un millar de ayudas para el pago del alquiler

El ayuntamiento ha tramitado en lo que va de año más de un millar de solicitudes para recibir ayudas de la Generalitat para pagar el alquiler. Así lo informó el propio consistorio después de que el pasado viernes acabara el plazo para la convocatoria destinada a los menores de 35 años, para la cual recibió 835 peticiones, un 91% más que en el año pasado, mientras que en febrero cerró la de los mayores de 65 años, y recibió 241, un 1,8% más que en 2023.El gobierno municipal facilitó estas cifras ayer, el mismo día en que se abrió una tercera convocatoria para optar a subvenciones para las personas de entre 36 y 64 años, cuyo plazo acaba el 10 de mayo. Para poder optar a ellas, el alquiler de la vivienda del solicitante no puede superar los 600 euros (y no podrá ser de más de 200 si es una habitación) y los ingresos anuales de los que convivan en esta no pueden superar los 24.301,57 euros.