La Mariola i el centre de Balaguer, en un pla de millora de barris

La Mariola i el nucli antic de Balaguer seran dos dels vint barris de tot Catalunya que formaran part d’un projecte pilot de la Generalitat per millorar les condicions de vida dels seus veïns amb millores urbanes i l’impuls de més polítiques socials. Una iniciativa, anomenada Barris amb Futur, que va ser presentada ahir pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que va detallar que l’objectiu d’aquest projecte és revertir “la pobresa severa” i actuar als barris on part de la seua població es troba en situació irregular o sense recursos i tenen un risc de degradació urbana, falta de zones verdes de qualitat i una elevada contaminació. A part de les millores urbanes, el pla prioritzarà l’atenció i intervenció comunitària dels veïns, que s’haurà de fer de forma coordinada amb totes les administracions.

El director general d’Acció Cívica i Comunitària, Xavier Godàs, va detallar que fins al juny es definiran les accions concretes que es faran a cada un dels vint barris, però totes partiran de tres eixos comuns: la millora dels espais de sociabilitat com equipaments, espais públics o organització veïnal; la millora de les condicions de vida dels ciutadans; i fomentar la igualtat d’oportunitats, especialment en la infància i adolescència. El tinent d’alcalde de Drets Socials de l’ajuntament de Lleida, Carlos Enjuanes, va celebrar la inclusió de la Mariola en el pla pilot, que “ens ajudarà a arrancar la transformació social i regeneració urbana que volem per al barri posant en marxa polítiques per reforçar la seua capital social i empoderament comunitari, per promoure la igualtat d’oportunitats i les condicions de vida dels veïns”.A banda d’aquesta vintena de barris que es milloraran a nivell urbà i social, el Govern desplegarà aquest pla pilot en 40 municipis per reforçar-ne els serveis públics i activitat comunitària supramunicipal, i més de la meitat (21) es troben a la província de Lleida. Es tracta d’Alcanó (Segrià), la Baronia de Rialb (Noguera), Abella de la Conca, Conca de Dalt, Sant Esteve de la Sarga, Talarn (Pallars Jussà), les Valls d’Aguilar (Alt Urgell), Lladorre, Llavorsí, Soriguera, la Vall de Cardós (Pallars Sobirà) i Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Molsosa, Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Pinell, Pinós i Riner (Solsonès).

Tramitats més d’un miler d’ajuts per al pagament del lloguer

L’ajuntament ha tramitat des de començament d’aquest any més d’un miler de sol·licituds per rebre ajuts de la Generalitat per pagar el lloguer. Així ho va informar el mateix consistori després que divendres passat acabés el termini per a la convocatòria destinada als menors de 35 anys, per a la qual va rebre 835 peticions, un 91% més que l’any passat, mentre que al febrer va tancar la dels majors de 65 anys, i en va rebre 241, un 1,8 per cent més que el 2023.El govern municipal va facilitar aquestes xifres ahir, el mateix dia en què es va obrir una tercera convocatòria per optar a subvencions per a les persones d’entre 36 i 64 anys, el termini dels quals acaba el 10 de maig. Per poder optar-hi, el lloguer de l’habitatge del sol·licitant no pot superar els 600 euros (i no podrà ser de més de 200 si és una habitació) i els ingressos anuals dels que hi convisquin no poden superar els 24.301,57 euros.